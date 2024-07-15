https://ria.ru/20240715/popov-1959837327.html

Генерала Попова на выходе из суда встретили друзья в футболках с его фото

Генерала Попова на выходе из суда встретили друзья в футболках с его фото - РИА Новости, 15.07.2024

Генерала Попова на выходе из суда встретили друзья в футболках с его фото

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова после освобождения из СИЗО встретили друзья в футболках с его фотографией и подписью "Спартак, честь... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:56

2024-07-15T17:56

2024-07-15T18:23

запорожская область

иван попов (генерал)

вооруженные силы рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова после освобождения из СИЗО встретили друзья в футболках с его фотографией и подписью "Спартак, честь имею", передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Мы рады, генерал", - обнимая Попова, сказал один из друзей. Они передали ему пакет и сказали, "жена уже в курсе". Сам генерал улыбался, поблагодарил всех за поддержку. Все четверо друзей были одеты в футболки с фотографией генерала Попова и подписью: "Спартак, честь имею" в честь его позывного, из-за которых их попросили выйти за территорию суда, чтобы не создавать агитацию. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд до 11 октября перевел под домашний арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Заседание прошло в закрытом режиме. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240715/popov-1959822694.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959817874.html

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Генерала Ивана Попова на выходе из суда встретили друзья Генерала Ивана Попова на выходе из суда встретили друзья в футболках с его фото. 2024-07-15T17:56 true PT0M25S

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запорожская область, иван попов (генерал), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия