https://ria.ru/20240715/popov-1959822694.html

Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом

Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом - РИА Новости, 15.07.2024

Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом

Переведенному под домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову могут запретить пользоваться интернетом, посещать различные мероприятия,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:59

2024-07-15T16:59

2024-07-15T18:29

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переведенному под домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову могут запретить пользоваться интернетом, посещать различные мероприятия, садиться за руль, следует из статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). В понедельник суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен по 11 октября. Как поясняется в УПК, суд с учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить различные запреты. Их перечень содержится в статье 105.1 УПК РФ (Запрет определенных действий). В частности, Попову может быть запрещено: выходить в определенное время за пределы жилья; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать различные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными гражданами (например, фигурантами уголовного дела); отправлять и получать почту, пользоваться интернетом; управлять автомобилем или другим транспортом. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html

https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)