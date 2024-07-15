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Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом - РИА Новости, 15.07.2024
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16:59 15.07.2024 (обновлено: 18:29 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/popov-1959822694.html
Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом
Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом - РИА Новости, 15.07.2024
Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом
Переведенному под домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову могут запретить пользоваться интернетом, посещать различные мероприятия,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:59
2024-07-15T18:29
происшествия
россия
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переведенному под домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову могут запретить пользоваться интернетом, посещать различные мероприятия, садиться за руль, следует из статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). В понедельник суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен по 11 октября. Как поясняется в УПК, суд с учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить различные запреты. Их перечень содержится в статье 105.1 УПК РФ (Запрет определенных действий). В частности, Попову может быть запрещено: выходить в определенное время за пределы жилья; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать различные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными гражданами (например, фигурантами уголовного дела); отправлять и получать почту, пользоваться интернетом; управлять автомобилем или другим транспортом. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html
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происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Генералу Попову могут запретить пользоваться интернетом

Генералу Попову под домашним арестом могут запретить интернет и садиться за руль

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОбвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве. 15 июля 2024
Обвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Обвиняемый в хищении экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов во время рассмотрения жалобы на арест в Москве. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Переведенному под домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову могут запретить пользоваться интернетом, посещать различные мероприятия, садиться за руль, следует из статьи Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ).
В понедельник суд перевел Попова из СИЗО под домашний арест, срок которого установлен по 11 октября.
Иван Попов по решению суда отправлен под домашний арест. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Как поясняется в УПК, суд с учетом данных о личности обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения может установить различные запреты. Их перечень содержится в статье 105.1 УПК РФ (Запрет определенных действий).
В частности, Попову может быть запрещено: выходить в определенное время за пределы жилья; находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать различные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными гражданами (например, фигурантами уголовного дела); отправлять и получать почту, пользоваться интернетом; управлять автомобилем или другим транспортом.
Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Друзья генерала Ивана Попова в футболках с его изображением и надписью Спартак, честь имею возле 235-го гарнизонного военного суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ПроисшествияРоссияЗапорожская областьИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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