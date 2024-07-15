https://ria.ru/20240715/popov-1959817874.html

Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве

Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве - РИА Новости, 15.07.2024

Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве

Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:49

2024-07-15T16:49

2024-07-15T16:49

происшествия

москва

запорожская область

иван попов (генерал)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу: город Москва…", - огласил решение судья Илья Романенков. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники. Попов будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, запорожская область, иван попов (генерал), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)