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Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве - РИА Новости, 15.07.2024
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16:49 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/popov-1959817874.html
Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве
Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве - РИА Новости, 15.07.2024
Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве
Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:49
2024-07-15T16:49
происшествия
москва
запорожская область
иван попов (генерал)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда. "Избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу: город Москва…", - огласил решение судья Илья Романенков. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники. Попов будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240715/popov-1959812846.html
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происшествия, москва, запорожская область, иван попов (генерал), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Следственный комитет России (СК РФ)
Генерал Попов будет отбывать домашний арест в Москве

Экс-командующий 58-й армией Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИван Попов в суде
Иван Попов в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Иван Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Экс-командующий 58-й армией генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве, передает корреспондент РИА Новости из 235-го гарнизонного военного суда.
«
"Избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу: город Москва…", - огласил решение судья Илья Романенков.
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения Попову, отпустив его из СИЗО под домашний арест. Суд освободил его из-под стражи в зале суда, с него сняли наручники.
Попов будет носить браслет, для этого ему предстоит явиться во ФСИН.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
Иван Попов по решению суда отправлен под домашний арест. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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ПроисшествияМоскваЗапорожская областьИван Попов (генерал)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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