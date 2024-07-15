https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html
Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением - РИА Новости, 15.07.2024
Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в футболках с его изображением и надписью "Спартак, честь имею" в 235-й гарнизонный военный суд, где рассматривается РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:10
2024-07-15T15:10
2024-07-15T15:10
происшествия
запорожская область
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли в футболках с его изображением и надписью "Спартак, честь имею" в 235-й гарнизонный военный суд, где рассматривается ходатайство об избрании ему домашнего ареста, передаёт корреспондент РИА Новости. "Мы его друзья, пришли поддержать, у него позывной "Спартак", - сказал один из мужчин.В понедельник суд в закрытом режиме расстраивает ходатайство следствия о переводе Попова из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
https://ria.ru/20240704/popov-1957285987.html
запорожская область
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происшествия, запорожская область, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Запорожская область, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ)
Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением
Четверо друзей генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением