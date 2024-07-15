https://ria.ru/20240715/popov-1959764959.html

Дело экс-командующего 58-й армией Попова рассмотрят в закрытом режиме

Дело экс-командующего 58-й армией Попова рассмотрят в закрытом режиме - РИА Новости, 15.07.2024

Дело экс-командующего 58-й армией Попова рассмотрят в закрытом режиме

Ходатайство следователя о смягчении меры пресечения на домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, 235-й... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:18

2024-07-15T14:18

2024-07-15T14:18

происшествия

россия

запорожская область

иван попов (генерал)

сергей моисеев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ходатайство следователя о смягчении меры пресечения на домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрим в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости. "Заседание пройдёт в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь суда Алёна Плигина. Она пояснила, что вместе с материалами в суд поступило ходатайство о закрытии процесса. Между тем, согласно статье 241 УПК РФ, данный вопрос должен решаться в открытом судебном заседании в присутствии сторон. Суд сегодня рассмотрит аналогичное ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмену Сергею Моисееву. По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.

https://ria.ru/20240704/popov-1957282581.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, запорожская область, иван попов (генерал), сергей моисеев, следственный комитет россии (ск рф)