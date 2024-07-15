Дело экс-командующего 58-й армией Попова рассмотрят в закрытом режиме
Суд в закрытом режиме решит вопрос о смягчении меры пресечения генералу Попову
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов
Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ходатайство следователя о смягчении меры пресечения на домашний арест экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову, обвиняемому в мошенничестве, 235-й гарнизонный военный суд рассмотрим в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
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"Заседание пройдёт в закрытом режиме", - сказала пресс-секретарь суда Алёна Плигина.
Она пояснила, что вместе с материалами в суд поступило ходатайство о закрытии процесса. Между тем, согласно статье 241 УПК РФ, данный вопрос должен решаться в открытом судебном заседании в присутствии сторон.
Суд сегодня рассмотрит аналогичное ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест бизнесмену Сергею Моисееву.
По версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, генерал Попов получил чуть более миллиона рублей.
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4 июля, 10:16