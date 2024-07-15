https://ria.ru/20240715/pomosch-1959814714.html

Более четырех тысяч тонн гумпомощи направлено из Татарстана в зону СВО

Более четырех тысяч тонн гумпомощи направлено из Татарстана в зону СВО - РИА Новости, 15.07.2024

Более четырех тысяч тонн гумпомощи направлено из Татарстана в зону СВО

Более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено в зону проведения спецоперации из Татарстана, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:45

2024-07-15T17:45

2024-07-15T17:45

республика татарстан

гуманитарная помощь

сво

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КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Более 4 тысяч тонн гуманитарной помощи направлено в зону проведения спецоперации из Татарстана, сообщила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. "С первых дней СВО появилась инициатива по сбору гуманитарной помощи. Сегодня уже более 4 тысяч тонн направлено в зону проведения СВО для военнослужащих и тех, кто находится рядом с ними", - сказала Фазлеева в ходе телемарафона "Вступай в армию Победы!". По словам вице-премьера Татарстана, сбор гуманитарной помощи осуществляется как по инициативе общественных организаций, так и по инициативе отдельных граждан. Собранная помощь доходит до военнослужащих. "Главное, что мы сегодня точно понимаем – желающих внести свой вклад в дело победы в республике очень много. И как бы ни пытались утверждать обратное, это факт. Существуют склады гуманитарной помощи – сегодня их около 20 в муниципальных районах республики и в Казани", - отметила Фазлеева. Активно в эту работу, по ее словам, включились организации высшего и среднего профессионального образования. Это очень важно, потому что именно в молодости формируется чувство причастности, солидарности, единства со своим Отечеством. Фазлеева также добавила, что молодежь и патриотические формирования активно участвуют не только в формировании гуманитарной помощи, но и в ее доставке в зону СВО. "Я думаю, будет правильно, если я скажу, что вся республика с первого дня начала специальной военной операции поддерживает бойцов на линии огня, и поддерживает семьи военнослужащих, которые сегодня выполняют свой долг", - сказала вице-премьер. Телемарафон "Вступай в армию Победы!" проходит в Татарстане в понедельник с 8:00 до 20:00 (совпадает с мск). За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты. В рамках марафона организованы выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, транслируются фильмы из цикла "Наши Герои", рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

https://ria.ru/20240715/podderzhka-1959800022.html

https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

гуманитарная помощь, сво