https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959687242.html

Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо

Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо - РИА Новости, 15.07.2024

Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо

Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи, считает председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:10

2024-07-15T08:10

2024-07-15T08:11

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пенсильвания

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Покушение на Трампа и Фицо – это звенья одной цепи. Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием. "Я очень сильно сомневаюсь, что покушение - это была инициатива одиночки", - добавил Рогов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший выстрелил пять раз, полиция задержала его на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления. Он впервые принял участие в заседании правительства после покушения 9 июля.

https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html

сша

пенсильвания

словакия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-15T08:10 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, словакия, дональд трамп, роберт фицо, владимир рогов, фбр, нато, покушение на дональда трампа