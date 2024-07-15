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Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо - РИА Новости, 15.07.2024
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08:10 15.07.2024 (обновлено: 08:11 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959687242.html
Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо
Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо - РИА Новости, 15.07.2024
Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо
Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи, считает председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:10
2024-07-15T08:11
в мире
сша
пенсильвания
словакия
дональд трамп
роберт фицо
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Покушение на Трампа и Фицо – это звенья одной цепи. Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием. "Я очень сильно сомневаюсь, что покушение - это была инициатива одиночки", - добавил Рогов. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший выстрелил пять раз, полиция задержала его на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления. Он впервые принял участие в заседании правительства после покушения 9 июля.
https://ria.ru/20240714/ssha-1959559308.html
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, словакия, дональд трамп, роберт фицо, владимир рогов, фбр, нато, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Словакия, Дональд Трамп, Роберт Фицо, Владимир Рогов, ФБР, НАТО, Покушение на Дональда Трампа
Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо

Член ОП Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа и премьера Словакии Роберта Фицо являются звеньями одной цепи, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Покушение на Трампа и Фицо – это звенья одной цепи. Мы видим попытки глобалистов устранить политиков, выступающих и отстаивающих национальные интересы своих народов и делающих ставку на развитие экономик своих государств", - сказал РИА Новости Рогов.
Покушение на Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед выступлением на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

Агенты Секретной службы США на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9
© AP Photo / Gene J. Puskar

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9
© AP Photo / Evan Vucci

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

Место проведения предвыборного митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа после стрельбы

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9

Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.

© AP Photo / Evan Vucci
1 из 9

Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.

© AP Photo / Gene J. Puskar
2 из 9

Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.

© AP Photo / Evan Vucci
3 из 9

По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.

© AP Photo / Evan Vucci
4 из 9

Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.

© AP Photo / Evan Vucci
5 из 9

Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.

© AP Photo / Evan Vucci
6 из 9

На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.

© AP Photo / Evan Vucci
7 из 9

ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

© AP Photo / Gene J. Puskar
8 из 9

Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.

© AP Photo / Evan Vucci
9 из 9
По его словам, вызывает вопросы то, что стрелка устранили, когда Трамп уже находился в безопасности, а также отсутствие реакции силовиков на сообщения очевидцев о неизвестном, который лезет на крышу с оружием.
"Я очень сильно сомневаюсь, что покушение - это была инициатива одиночки", - добавил Рогов.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже экс-президент заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое пострадали.
Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, при этом бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании - штата, где проходил митинг. Как уточнили журналисты, он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший выстрелил пять раз, полиция задержала его на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы для дальнейшего восстановления. Он впервые принял участие в заседании правительства после покушения 9 июля.
Сотрудники полиции на предвыборном митинге кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Известный американский блогер Хинкл прокомментировал покушение на Трампа
14 июля, 12:41
 
В миреСШАПенсильванияСловакияДональд ТрампРоберт ФицоВладимир РоговФБРНАТОПокушение на Дональда Трампа
 
 
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