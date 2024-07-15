Рогов сравнил покушения на Трампа и Фицо

Член ОП Рогов назвал покушения на Трампа и Фицо звеньями одной цепи
Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.
Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.
Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.
Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.
Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.
Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.
На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.
На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.
ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.
Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.
Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции.
Внезапно раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал, приложил руку к уху и сел за трибуну. Его окружили телохранители.
Спустя пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, охрана выводила экс-президента со сцены, при этом его правое ухо было окровавлено.
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания.
Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
Секретная служба ликвидировала стрелка. В результате инцидента погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены.
На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR, сообщило агентство Ассошиэйтед пресс.
ФБР установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.
Американским властям пока не удалось установить мотивы подозреваемого в покушении.