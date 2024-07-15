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На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.07.2024
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16:53 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/poezda-1959819706.html
На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов
На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.07.2024
На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов
Движение поездов полностью восстановлено на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги, где сошли с рельсов девять вагонов с зерном, сообщает ЮВЖД. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:53
2024-07-15T16:53
лиски
воронежская область
юго-восточная железная дорога
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги, где сошли с рельсов девять вагонов с зерном, сообщает ЮВЖД. Юго-Восточная железная дорога сообщала 14 июля, что на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. По данным транспортной прокуратуры, сошли с рельсов девять грузовых вагонов с зерном. "На станции Лиски (Воронежская область) полностью восстановлено движение поездов, ограниченное в результате схода вагонов грузового поезда. На место схода были направлены два восстановительных поезда, работы по ликвидации последствий происшествия продолжались всю ночь", - говорится в сообщении. Как ранее информировала ЮВЖД, в результате происшествия на вечер воскресенья были задержаны около 20 пассажирских поездов. "В настоящее время железнодорожники завершают ремонтные работы, поезда следуют в соответствии с графиком", - сообщает в понедельник ЮВЖД.
https://ria.ru/20240626/vagony-1955684737.html
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лиски, воронежская область, юго-восточная железная дорога, происшествия
Лиски, Воронежская область, Юго-Восточная железная дорога, Происшествия
На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов

Движение поездов на участке под Воронежем, где сошли вагоны, восстановили

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области
На месте схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
На месте схода вагонов грузового состава на станции Лиски в Воронежской области. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги, где сошли с рельсов девять вагонов с зерном, сообщает ЮВЖД.
Юго-Восточная железная дорога сообщала 14 июля, что на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. По данным транспортной прокуратуры, сошли с рельсов девять грузовых вагонов с зерном.
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"На станции Лиски (Воронежская область) полностью восстановлено движение поездов, ограниченное в результате схода вагонов грузового поезда. На место схода были направлены два восстановительных поезда, работы по ликвидации последствий происшествия продолжались всю ночь", - говорится в сообщении.
Как ранее информировала ЮВЖД, в результате происшествия на вечер воскресенья были задержаны около 20 пассажирских поездов.
"В настоящее время железнодорожники завершают ремонтные работы, поезда следуют в соответствии с графиком", - сообщает в понедельник ЮВЖД.
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