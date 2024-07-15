https://ria.ru/20240715/poezda-1959819706.html

На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов

На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов - РИА Новости, 15.07.2024

На станции Лиски в Воронежской области восстановили движение поездов

Движение поездов полностью восстановлено на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги, где сошли с рельсов девять вагонов с зерном, сообщает ЮВЖД. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:53

2024-07-15T16:53

2024-07-15T16:53

лиски

воронежская область

юго-восточная железная дорога

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Движение поездов полностью восстановлено на станции Лиски Юго-Восточной железной дороги, где сошли с рельсов девять вагонов с зерном, сообщает ЮВЖД. Юго-Восточная железная дорога сообщала 14 июля, что на станции Лиски (Воронежская область) произошел сход вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет. По данным транспортной прокуратуры, сошли с рельсов девять грузовых вагонов с зерном. "На станции Лиски (Воронежская область) полностью восстановлено движение поездов, ограниченное в результате схода вагонов грузового поезда. На место схода были направлены два восстановительных поезда, работы по ликвидации последствий происшествия продолжались всю ночь", - говорится в сообщении. Как ранее информировала ЮВЖД, в результате происшествия на вечер воскресенья были задержаны около 20 пассажирских поездов. "В настоящее время железнодорожники завершают ремонтные работы, поезда следуют в соответствии с графиком", - сообщает в понедельник ЮВЖД.

https://ria.ru/20240626/vagony-1955684737.html

https://ria.ru/20240514/vagony-1945762474.html

лиски

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лиски, воронежская область, юго-восточная железная дорога, происшествия