Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:52 15.07.2024 (обновлено: 09:36 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/podpole-1959685979.html
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.07.2024
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:52
2024-07-15T09:36
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
харьков
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. &quot;Харьков, прилетало &lt;…&gt; по личном составу (ВСУ. — Прим. ред.) и склад зацепило не слабо&quot;, — написал он.Других подробностей Лебедев не привел.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html
https://ria.ru/20240715/odessa-1959681180.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, вооруженные силы украины, харьков, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Харьков, Украина, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Подполье: ВС России ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.
«

"Харьков, прилетало <…> по личном составу (ВСУ. — Прим. ред.) и склад зацепило не слабо", — написал он.

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"У нас всего один шанс". Как Россия сломала западную военную доктрину
Вчера, 08:00
Других подробностей Лебедев не привел.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Одессе прогремел еще один взрыв, сообщили СМИ
Вчера, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныХарьковУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала