https://ria.ru/20240715/podpole-1959685979.html

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.07.2024

Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове

Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:52

2024-07-15T07:52

2024-07-15T09:36

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

вооруженные силы украины

харьков

украина

дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. "Харьков, прилетало <…> по личном составу (ВСУ. — Прим. ред.) и склад зацепило не слабо", — написал он.Других подробностей Лебедев не привел.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html

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харьков

украина

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сергей лебедев, вооруженные силы украины, харьков, украина, дмитрий песков