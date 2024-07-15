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Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове - РИА Новости, 15.07.2024
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:52
2024-07-15T07:52
2024-07-15T09:36
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 15 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. "Харьков, прилетало <…> по личном составу (ВСУ. — Прим. ред.) и склад зацепило не слабо", — написал он.Других подробностей Лебедев не привел.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как не раз отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240715/svo-1959025525.html
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, харьков, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Харьков, Украина, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по личному составу и складу ВСУ в Харькове
Подполье: ВС России ударили по боевикам и складу боеприпасов ВСУ в Харькове