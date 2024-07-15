https://ria.ru/20240715/podderzhka-1959800022.html

Системная поддержка бойцов СВО и их семей действует в Татарстане

Системная поддержка бойцов СВО и их семей действует в Татарстане - РИА Новости, 15.07.2024

Системная поддержка бойцов СВО и их семей действует в Татарстане

Системная поддержка бойцов СВО и их семей, чтобы участники спецоперации были спокойны за своих близких, выстроена в Татарстане, заявила министр труда, занятости РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:55

2024-07-15T15:55

2024-07-15T16:32

сво

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Системная поддержка бойцов СВО и их семей, чтобы участники спецоперации были спокойны за своих близких, выстроена в Татарстане, заявила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. По информации Зариповой, из общей суммы 1,5 миллиона рублей, которые сейчас получает каждый новый контрактник в республике, министерство выплачивает 360 тысяч рублей. Так, например, выплата в размере 20 тысяч рублей положена участнику СВО за каждого ребенка до 18 лет. Новорожденный в семье бойца получает комплект стоимостью до десяти тысяч рублей, включающий подгузники, одежду и все необходимое. Дети участников СВО, по словам министра, при поступлении в ВУЗы получают квоты. Пожилые родственники-инвалиды могут встать на домовое обслуживание, сотрудники министерства оказывают необходимую помощь. "В республике выстроена системная поддержка не только бойцов, но и их семей. Осуществляется серьезная поддержка пожилых родственников и детей, а также детей-инвалидов. Боец, находящийся на СВО, может быть абсолютно спокоен за свою семью – мы поможем им справиться со всеми возникающими трудностями", - сказала Зарипова в ходе телемарафона "Вступай в армию Победы!". Зарипова напомнила, что санаторно-курортное лечение положено как самим участникам СВО, так и их семьям. Также за участниками спецоперации сохраняются рабочие места. "Если есть возможность и желание переобучиться, мы можем помочь и с этим. Это касается как участников СВО, так и их семей. Подписать контракт – удел сильных и смелых. Это решение настоящих мужчин", - подчеркнула она. Телемарафон "Вступай в армию Победы" проходит в Татарстане в понедельник с 8:00 до 20:00 (совпадает с мск). За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты. В рамках марафона организованы выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, транслируются фильмы из цикла "Наши Герои", рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

https://ria.ru/20240705/tatarstan-1957742199.html

https://ria.ru/20240702/tatarstan-1956807560.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сво