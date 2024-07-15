https://ria.ru/20240715/pivo-1959807557.html
Эксперт объяснил рост импорта пива в Россию
Эксперт объяснил рост импорта пива в Россию - РИА Новости, 15.07.2024
Эксперт объяснил рост импорта пива в Россию
Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:20
2024-07-15T16:20
2024-07-15T16:20
экономика
россия
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
евросоюз
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое мнение РИА Новости высказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По данным оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне в Россию было ввезено 3,6 миллиона литров пива в кегах, что на 18% больше, чем год назад. При этом в NielsenIQ подсчитали, что за год с мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%, пишет газета "Коммерсант". Согласно Евростату, в апреле из ЕС в Россию ввезли 26,7 тысячи тонн пива, на 15% больше, чем годом ранее. "Среди основных причин роста импорта пива в Россию я бы выделил следующие: выстраивание логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, стабилизация курса отечественной валюты в районе 90 рублей за 1 доллар в первом полугодии 2024 года", - рассказал Тренин. Среди других причин роста поставок пива он выделил также увеличение доступных к ввозу товарных позиций внутри сегмента недорогого импортного пива и востребованность импортного пива у российского потребителя. В то же время аналитик отметил увеличение производства пива в России: если в 2018-2023 годах среднегодовой темп роста производства пива в стране составлял около 1,5% в натуральном выражении, то в этом, по данным Росстата, оно выросло в январе-мае на 9,9% год к году. "Это во многом объясняется начавшимся в 2023 году процессом по вступлению в силу требований об обязательной маркировке продукции пивоваренной отрасли. В результате пивной рынок начал постепенно выходить из тени. Во второй половине текущего года можно ожидать продолжения данного тренда по мере распространения новых правил работы на напитки в потребительской упаковке, что может привести к сохранению близких к текущим значениям темпов роста производства пива по итогам всего года", - полагает эксперт. В дальнейшем же динамика производства, вероятнее всего, вернется к прежним цифрам, сдерживаемым относительной стабильностью потребления пива, добавляет он. "Прогноз на вторую половину текущего года - рост несколько замедлится до 6-7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2024 года в результате выхода пивного рынка из тени в силу требований об обязательной маркировке продукции производство может составить 880-885 миллионов декалитров", - заключил Тренин.
https://ria.ru/20240618/evrosoyuz-1953564304.html
https://ria.ru/20240710/pivo-1958656810.html
https://ria.ru/20240626/pivo-1955471404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), евросоюз, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Евросоюз, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт объяснил рост импорта пива в Россию
Эксперт Тренин: импорт пива в Россию вырос благодаря логистическим цепочкам
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, а также стабилизации курса рубля, такое мнение РИА Новости высказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По данным оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в июне в Россию было ввезено 3,6 миллиона литров пива в кегах, что на 18% больше, чем год назад. При этом в NielsenIQ подсчитали, что за год с мая прошлого года доля зарубежной продукции в структуре продаж в России выросла с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении - на 28%, пишет газета "Коммерсант". Согласно Евростату, в апреле из ЕС
в Россию ввезли 26,7 тысячи тонн пива, на 15% больше, чем годом ранее.
"Среди основных причин роста импорта пива в Россию я бы выделил следующие: выстраивание логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, стабилизация курса отечественной валюты в районе 90 рублей за 1 доллар в первом полугодии 2024 года", - рассказал Тренин.
Среди других причин роста поставок пива он выделил также увеличение доступных к ввозу товарных позиций внутри сегмента недорогого импортного пива и востребованность импортного пива у российского потребителя. В то же время аналитик отметил увеличение производства пива в России: если в 2018-2023 годах среднегодовой темп роста производства пива в стране составлял около 1,5% в натуральном выражении, то в этом, по данным Росстата
, оно выросло в январе-мае на 9,9% год к году.
"Это во многом объясняется начавшимся в 2023 году процессом по вступлению в силу требований об обязательной маркировке продукции пивоваренной отрасли. В результате пивной рынок начал постепенно выходить из тени. Во второй половине текущего года можно ожидать продолжения данного тренда по мере распространения новых правил работы на напитки в потребительской упаковке, что может привести к сохранению близких к текущим значениям темпов роста производства пива по итогам всего года", - полагает эксперт.
В дальнейшем же динамика производства, вероятнее всего, вернется к прежним цифрам, сдерживаемым относительной стабильностью потребления пива, добавляет он.
"Прогноз на вторую половину текущего года - рост несколько замедлится до 6-7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По итогам 2024 года в результате выхода пивного рынка из тени в силу требований об обязательной маркировке продукции производство может составить 880-885 миллионов декалитров", - заключил Тренин.