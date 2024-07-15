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Обвиняемая в убийстве сына в Перми пройдет психологическую экспертизу - РИА Новости, 15.07.2024
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16:28 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/perm-1959808998.html
Обвиняемая в убийстве сына в Перми пройдет психологическую экспертизу
Обвиняемая в убийстве сына в Перми пройдет психологическую экспертизу - РИА Новости, 15.07.2024
Обвиняемая в убийстве сына в Перми пройдет психологическую экспертизу
Психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми для оценки состояния женщины в момент... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:28
2024-07-15T16:28
происшествия
пермь
россия
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми для оценки состояния женщины в момент совершения преступления, сообщили в СУСК РФ по Пермскому краю. &quot;Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой с целью установления психического состояния в момент совершения преступления&quot;, - сказала представитель пресс-службы регионального ведомства.В понедельник суд для 34-летней обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Ранее представитель СУ СК РФ по Пермскому краю заявлял, что пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид.
https://ria.ru/20240715/smert-1959801658.html
пермь
россия
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происшествия, пермь, россия, пермский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемая в убийстве сына в Перми пройдет психологическую экспертизу

Обвиняемой в убийстве сына в Перми проведут психолого-психиатрическую экспертизу

© РИА НовостиЖительница Перми Ирина Шатова в суде
Жительница Перми Ирина Шатова в суде - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
Жительница Перми Ирина Шатова в суде
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Психолого-психиатрическая экспертиза будет проведена в отношении обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми для оценки состояния женщины в момент совершения преступления, сообщили в СУСК РФ по Пермскому краю.
«

"Назначены и проводятся судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой с целью установления психического состояния в момент совершения преступления", - сказала представитель пресс-службы регионального ведомства.

В понедельник суд для 34-летней обвиняемой в убийстве девятилетнего сына в Перми избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября.
Ранее представитель СУ СК РФ по Пермскому краю заявлял, что пермячка Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид.
Подозреваемая в убийстве сына в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В СК заявили о психопатической привязанности матери, убившей сына в Перми
Вчера, 16:01
 
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