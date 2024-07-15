https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах - РИА Новости, 15.07.2024

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах

Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, заявила, что должна около трёх миллионов рублей, почти весь ежемесячный доход отдает на... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:00

2024-07-15T15:00

2024-07-15T15:19

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, заявила, что должна около трёх миллионов рублей, почти весь ежемесячный доход отдает на погашение кредитов, передает корреспондент РИА Новости из суда.Сегодня Ленинский районный суд рассматривает ходатайство следствия об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве девятилетнего сына. Ранее при допросе женщина заявила, что убила своего ребёнка из-за долгов: она планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один."У меня плавающий заработок, официально не трудоустроена. Среднемесячный около 100 тысяч рублей. Кредитные обязательства - три миллиона. Ежемесячно выплачиваю по долговым обязательствам около 98 тысяч. (Занимаюсь - ред.) трейдингом на бирже. Содержать (во время планируемого домашнего ареста) будут родители. Они пенсионеры", - сообщила обвиняемая Ирина Шатова в суде.Из материалов суда следует, что недвижимости в собственности женщина не имеет, накоплений тоже, проживает в квартире родителей, которая зарегистрирована на мать.

https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html

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пермь, происшествия