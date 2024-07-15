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Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах - РИА Новости, 15.07.2024
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15:00 15.07.2024 (обновлено: 15:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/perm-1959778037.html
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах - РИА Новости, 15.07.2024
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах
Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, заявила, что должна около трёх миллионов рублей, почти весь ежемесячный доход отдает на... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:00
2024-07-15T15:19
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, заявила, что должна около трёх миллионов рублей, почти весь ежемесячный доход отдает на погашение кредитов, передает корреспондент РИА Новости из суда.Сегодня Ленинский районный суд рассматривает ходатайство следствия об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве девятилетнего сына. Ранее при допросе женщина заявила, что убила своего ребёнка из-за долгов: она планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один."У меня плавающий заработок, официально не трудоустроена. Среднемесячный около 100 тысяч рублей. Кредитные обязательства - три миллиона. Ежемесячно выплачиваю по долговым обязательствам около 98 тысяч. (Занимаюсь - ред.) трейдингом на бирже. Содержать (во время планируемого домашнего ареста) будут родители. Они пенсионеры", - сообщила обвиняемая Ирина Шатова в суде.Из материалов суда следует, что недвижимости в собственности женщина не имеет, накоплений тоже, проживает в квартире родителей, которая зарегистрирована на мать.
https://ria.ru/20240715/popov-1959782957.html
https://ria.ru/20240715/podmoskove-1959778642.html
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пермь, происшествия
Пермь, Происшествия
Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своих долгах

Мать мальчика, тело которого нашли в Перми, рассказала о своем долге в 3 млн

© СК РФПодозреваемая в убийстве ребенка в Перми
Подозреваемая в убийстве ребенка в Перми - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© СК РФ
Подозреваемая в убийстве ребенка в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июл - РИА Новости. Мать девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, заявила, что должна около трёх миллионов рублей, почти весь ежемесячный доход отдает на погашение кредитов, передает корреспондент РИА Новости из суда.
Сегодня Ленинский районный суд рассматривает ходатайство следствия об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве девятилетнего сына. Ранее при допросе женщина заявила, что убила своего ребёнка из-за долгов: она планировала свести счеты с жизнью и не хотела, чтобы сын остался один.
Друзья генерала Ивана Попова в футболках с его изображением и надписью Спартак, честь имею возле 235-го гарнизонного военного суда - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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Вчера, 15:10
"У меня плавающий заработок, официально не трудоустроена. Среднемесячный около 100 тысяч рублей. Кредитные обязательства - три миллиона. Ежемесячно выплачиваю по долговым обязательствам около 98 тысяч. (Занимаюсь - ред.) трейдингом на бирже. Содержать (во время планируемого домашнего ареста) будут родители. Они пенсионеры", - сообщила обвиняемая Ирина Шатова в суде.
Из материалов суда следует, что недвижимости в собственности женщина не имеет, накоплений тоже, проживает в квартире родителей, которая зарегистрирована на мать.
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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