https://ria.ru/20240715/pdd-1959703911.html

Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях

Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 15.07.2024

Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях

Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:20

2024-07-15T10:20

2024-07-15T10:20

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. "Продолжаем бороться с пьяными за рулём! По поручению губернатора Василия Орлова с 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях", - говорится в сообщении. Средства выделят из областного бюджета. 5 тысяч рублей жители региона смогут получить, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно, уточнили в правительстве.

https://ria.ru/20240714/novosibirsk-1959529061.html

амурская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амурская область, василий орлов (губернатор), общество