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Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 15.07.2024
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10:20 15.07.2024
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Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях
Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:20
2024-07-15T10:20
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. "Продолжаем бороться с пьяными за рулём! По поручению губернатора Василия Орлова с 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях", - говорится в сообщении. Средства выделят из областного бюджета. 5 тысяч рублей жители региона смогут получить, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно, уточнили в правительстве.
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амурская область
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Дарья Буймова
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амурская область, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Общество
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях

Власти Приамурья будут платить амурчанам за сообщения о пьяных водителях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области.
"Продолжаем бороться с пьяными за рулём! По поручению губернатора Василия Орлова с 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях", - говорится в сообщении.
Средства выделят из областного бюджета. 5 тысяч рублей жители региона смогут получить, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно, уточнили в правительстве.
На месте ДТП в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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Амурская областьВасилий Орлов (губернатор)Общество
 
 
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