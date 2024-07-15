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Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях
Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:20
2024-07-15T10:20
2024-07-15T10:20
амурская область
василий орлов (губернатор)
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июл – РИА Новости. Власти Приамурья будут выплачивать денежное вознаграждение гражданам за сообщение о нетрезвых водителях, сообщает правительство Амурской области. "Продолжаем бороться с пьяными за рулём! По поручению губернатора Василия Орлова с 15 июля этого года в Приамурье будут поощрять бдительных граждан, которые сообщают о нетрезвых водителях", - говорится в сообщении. Средства выделят из областного бюджета. 5 тысяч рублей жители региона смогут получить, если нарушитель, о котором доложили правоохранительным органам, попался впервые, и 7 тысяч, если он сел пьяным за руль повторно, уточнили в правительстве.
https://ria.ru/20240714/novosibirsk-1959529061.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), общество
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Общество
Жителей Приамурья будут поощрять за сообщения о пьяных водителях
Власти Приамурья будут платить амурчанам за сообщения о пьяных водителях