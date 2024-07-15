Глава Кубани поручил создать антипожарный патруль во всех муниципалитетах
© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским на заседании оперштаба
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским на заседании оперштаба
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона.
"Мы научились быстро обнаруживать очаги возгорания, а теперь надо выработать систему по быстрой их локализации – справляться с огнем на начальной стадии, а не в условиях разросшегося пожара. Противопожарные патрули должны работать в каждом муниципалитете круглосуточно, дислокацию сил нужно перенести ближе к лесам и местам отдыха", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева на краевом совещании, посвящённом лесному возгоранию под Новороссийском.
Губернатор также поручил ежечасно докладывать о ситуации по пожару.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
Позже в оперштабе информировали о возникновении ещё двух лесных пожаров на Кубани в Северском районе - на площади 1,2 и 0,9 гектар.