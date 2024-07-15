https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html

На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете

На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете - РИА Новости, 15.07.2024

На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:15

2024-07-15T17:15

2024-07-15T17:15

происшествия

краснодарский край

новороссийск

северский район

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

россия

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона. "Мы научились быстро обнаруживать очаги возгорания, а теперь надо выработать систему по быстрой их локализации – справляться с огнем на начальной стадии, а не в условиях разросшегося пожара. Противопожарные патрули должны работать в каждом муниципалитете круглосуточно, дислокацию сил нужно перенести ближе к лесам и местам отдыха", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева на краевом совещании, посвящённом лесному возгоранию под Новороссийском. Кондратьев также поручил ежечасно докладывать о ситуации по пожару. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара. Позже в оперштабе информировали о возникновении ещё двух лесных пожаров на Кубани в Северском районе - на площади 1,2 и 0,9 гектар.

https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html

https://ria.ru/20240715/vlasti-1959794963.html

краснодарский край

новороссийск

северский район

россия

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