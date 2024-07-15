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На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете - РИА Новости, 15.07.2024
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17:15 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html
На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете
На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:15
2024-07-15T17:15
происшествия
краснодарский край
новороссийск
северский район
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
россия
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона. "Мы научились быстро обнаруживать очаги возгорания, а теперь надо выработать систему по быстрой их локализации – справляться с огнем на начальной стадии, а не в условиях разросшегося пожара. Противопожарные патрули должны работать в каждом муниципалитете круглосуточно, дислокацию сил нужно перенести ближе к лесам и местам отдыха", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева на краевом совещании, посвящённом лесному возгоранию под Новороссийском. Кондратьев также поручил ежечасно докладывать о ситуации по пожару. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара. Позже в оперштабе информировали о возникновении ещё двух лесных пожаров на Кубани в Северском районе - на площади 1,2 и 0,9 гектар.
https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html
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краснодарский край
новороссийск
северский район
россия
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происшествия, краснодарский край, новороссийск, северский район, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском, россия
Происшествия, Краснодарский край, Новороссийск, Северский район, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Россия
На Кубани создадут противопожарный патруль в каждом муниципалитете

Губернатор Кондратьев поручил создать противопожарный патруль на Кубани

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Лесной пожар под Новороссийском. Стоп-кадр видео
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать противопожарный патруль в каждом муниципалитете региона.
"Мы научились быстро обнаруживать очаги возгорания, а теперь надо выработать систему по быстрой их локализации – справляться с огнем на начальной стадии, а не в условиях разросшегося пожара. Противопожарные патрули должны работать в каждом муниципалитете круглосуточно, дислокацию сил нужно перенести ближе к лесам и местам отдыха", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева на краевом совещании, посвящённом лесному возгоранию под Новороссийском.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Рослесхозе назвали причину пожара в районе Дюрсо
Вчера, 16:53
Кондратьев также поручил ежечасно докладывать о ситуации по пожару.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар распространился на 62 гектарах. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение-повреждение лесных насаждений". В понедельник губернатор сообщил о локализации пожара.
Позже в оперштабе информировали о возникновении ещё двух лесных пожаров на Кубани в Северском районе - на площади 1,2 и 0,9 гектар.
Последствия лесного пожара в районе урочища Сухая щель. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Под Новороссийском локализовали лесной пожар в районе хутора Дюрсо
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ПроисшествияКраснодарский крайНовороссийскСеверский районВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесной пожар под НовороссийскомРоссия
 
 
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