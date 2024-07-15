https://ria.ru/20240715/pakistan-1959741336.html

Правительство Пакистана хочет запретить партию экс-премьера Хана

Правительство Пакистана хочет запретить партию экс-премьера Хана - РИА Новости, 15.07.2024

Правительство Пакистана хочет запретить партию экс-премьера Хана

Правительство Пакистана намерено запретить партию экс-премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" за антигосударственные действия, заявил министр информации страны... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:44

2024-07-15T12:44

2024-07-15T12:44

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Правительство Пакистана намерено запретить партию экс-премьера Имрана Хана "Техрик-и-Инсаф" за антигосударственные действия, заявил министр информации страны Аттаулла Тарар. "Правительство решило, что подаст иск о запрете партии "Техрик-и-Инсаф". Дело будет передано в Верховный суд", - сказал Тарар на пресс-конференции в понедельник. Заявления про запрет главной оппозиционной партии Пакистана были сделаны на фоне предъявления ее основателю, экс-премьеру Имрану Хану нового обвинения, связанного с предполагаемым "злоупотреблением властью для приобретения подарков в государственной сокровищнице Тошахана". Как отмечают пакистанские СМИ, также в отношении экс-премьера и его соратников по партии в понедельник были выдвинуты обвинения в причастности к организации беспорядков 9 мая 2023 года, когда после очередного задержания Имрана Хана его сторонники вступили в столкновения с полицией, поджигали дома и автомобили, а также нападали на объекты армии Пакистана. В ходе беспорядков погибли около 40 человек, более 300 получили ранения. Выдвижение новых обвинений было сделано после того, как суд Исламабада в субботу удовлетворил апелляцию Хана и его жены, отменив вердикт по делу о незаконном браке, это было последнее судебное дело, удерживающее основателя партии "Техрик-и-Инсаф" в тюрьме. Возглавлявший правительство Пакистана с 2018 по 2022 год Имран Хан был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия. В августе 2023 года Хан был арестован по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей, хранившихся в государственной сокровищнице Тошахане. Позже против него были выдвинут еще ряд обвинений, в частности, о государственной измене, связанной с распространением засекреченной телеграммы, и ряд других. В ходе рассмотрения поданных Ханом апелляций большая часть обвинений с него были сняты, но экс-премьер оставался под стражей по делу о незаконном браке.

https://ria.ru/20240715/pakistan-1959687649.html

https://ria.ru/20240131/pakistan-1924500192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, пакистан, исламабад, имран хан