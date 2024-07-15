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Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия - РИА Новости, 15.07.2024
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21:51 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html
Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия
Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия - РИА Новости, 15.07.2024
Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия
Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:51
2024-07-15T21:51
в мире
россия
нидерланды
украина
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать на химугрозы, заявил постпред РФ при организации и посол страны в Нидерландах Владимир Тарабрин. Украина ранее не раз обращалась в ОЗХО за техсодействием. Так, 9 августа 2023 года она подписала с техсекретариатом организации дополнительное соглашение о предоставлении прав и иммунитетов, которое было ратифицировано в апреле этого года. "По поводу того, почему аналогичное содействие не оказывается России - ответ простой: мы за такого рода помощью не обращались. Силы и средства российских войск РХБ защиты позволяют не только своевременно выявлять химические угрозы, но и оперативно реагировать на них", - сказал Тарабрин российским журналистам по итогам прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО. Дипломат отметил, что РФ ведет тщательный мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения на предмет нарушения украинской стороной своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). "Продолжим и впредь информировать техсекретариат и государства-участники о нарушениях украинскими националистами положений Химконвенции", - добавил постпред.
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в мире, россия, нидерланды, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, Нидерланды, Украина, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия

Постпред Тарабрин: Россия не обращалась к ОЗХО за техническим содействием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать на химугрозы, заявил постпред РФ при организации и посол страны в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Украина ранее не раз обращалась в ОЗХО за техсодействием. Так, 9 августа 2023 года она подписала с техсекретариатом организации дополнительное соглашение о предоставлении прав и иммунитетов, которое было ратифицировано в апреле этого года.
«
"По поводу того, почему аналогичное содействие не оказывается России - ответ простой: мы за такого рода помощью не обращались. Силы и средства российских войск РХБ защиты позволяют не только своевременно выявлять химические угрозы, но и оперативно реагировать на них", - сказал Тарабрин российским журналистам по итогам прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО.
Дипломат отметил, что РФ ведет тщательный мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения на предмет нарушения украинской стороной своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
"Продолжим и впредь информировать техсекретариат и государства-участники о нарушениях украинскими националистами положений Химконвенции", - добавил постпред.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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В миреРоссияНидерландыУкраинаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
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