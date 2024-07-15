https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html

Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия

Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия - РИА Новости, 15.07.2024

Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия

Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:51

2024-07-15T21:51

2024-07-15T21:51

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владимир тарабрин

организация по запрещению химического оружия

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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать на химугрозы, заявил постпред РФ при организации и посол страны в Нидерландах Владимир Тарабрин. Украина ранее не раз обращалась в ОЗХО за техсодействием. Так, 9 августа 2023 года она подписала с техсекретариатом организации дополнительное соглашение о предоставлении прав и иммунитетов, которое было ратифицировано в апреле этого года. "По поводу того, почему аналогичное содействие не оказывается России - ответ простой: мы за такого рода помощью не обращались. Силы и средства российских войск РХБ защиты позволяют не только своевременно выявлять химические угрозы, но и оперативно реагировать на них", - сказал Тарабрин российским журналистам по итогам прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО. Дипломат отметил, что РФ ведет тщательный мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения на предмет нарушения украинской стороной своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). "Продолжим и впредь информировать техсекретариат и государства-участники о нарушениях украинскими националистами положений Химконвенции", - добавил постпред.

https://ria.ru/20240312/khimoruzhie-1932591551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нидерланды, украина, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия