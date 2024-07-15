Тарабрин объяснил, почему ОЗХО не оказывает России технического содействия
Постпред Тарабрин: Россия не обращалась к ОЗХО за техническим содействием
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Россия не обращалась к Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) за техническим содействием, силы и средства российских войск позволяют оперативно реагировать на химугрозы, заявил постпред РФ при организации и посол страны в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Украина ранее не раз обращалась в ОЗХО за техсодействием. Так, 9 августа 2023 года она подписала с техсекретариатом организации дополнительное соглашение о предоставлении прав и иммунитетов, которое было ратифицировано в апреле этого года.
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"По поводу того, почему аналогичное содействие не оказывается России - ответ простой: мы за такого рода помощью не обращались. Силы и средства российских войск РХБ защиты позволяют не только своевременно выявлять химические угрозы, но и оперативно реагировать на них", - сказал Тарабрин российским журналистам по итогам прошедшей в Гааге 106-й сессии исполсовета ОЗХО.
Дипломат отметил, что РФ ведет тщательный мониторинг ситуации на линии боевого соприкосновения на предмет нарушения украинской стороной своих обязательств по Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
"Продолжим и впредь информировать техсекретариат и государства-участники о нарушениях украинскими националистами положений Химконвенции", - добавил постпред.