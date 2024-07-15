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В Москве за несколько часов выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 15.07.2024
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20:05 15.07.2024 (обновлено: 20:52 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/osadki-1959872992.html
В Москве за несколько часов выпала почти месячная норма осадков
В Москве за несколько часов выпала почти месячная норма осадков - РИА Новости, 15.07.2024
В Москве за несколько часов выпала почти месячная норма осадков
Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:05
2024-07-15T20:52
общество
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мосводосток
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за несколько часов… Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮАО, 66 миллиметров, ЮВАО, 48 миллиметров, ВАО, 34 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника."По прогнозу синоптиков, завтра на столицу могут вновь обрушиться сверхинтенсивные осадки. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть внимательными на улице во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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общество, москва, погода, мосводосток, экология в россии, ювао (москва)
Общество, Москва, Погода, Мосводосток, Экология в России, ЮВАО (Москва)
В Москве за несколько часов выпала почти месячная норма осадков

В отдельных районах Москвы за несколько часов выпало 80% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов в понедельник, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Почти 80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах города за несколько часов… Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЮАО, 66 миллиметров, ЮВАО, 48 миллиметров, ВАО, 34 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что основной объем осадков принят водосточной сетью. Бригадами ГУП "Мосводосток" выполнялась оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применялась откачивающая техника.
"По прогнозу синоптиков, завтра на столицу могут вновь обрушиться сверхинтенсивные осадки. Возможны сильные порывы ветра. Просим горожан быть внимательными на улице во время непогоды", - подчеркивается в сообщении.
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