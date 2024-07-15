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Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 15.07.2024
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23:35 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом допустил, что в случае победы на президентских выборах в США тот сразу выступит в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T23:35
2024-07-15T23:35
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом допустил, что в случае победы на президентских выборах в США тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта, об этом венгерский премьер-министр написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю. "Я могу ... с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он не будет дожидаться инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника. У него есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет", - цитирует политика Bild, в чьем распоряжении оказалось письмо. В то же время Орбан разделяет мнение, что в случае вероятной победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на ЕС. Что же касается действующего президента Джо Байдена, то Орбан охарактеризовал его в качестве политика, который предпринимает "огромные усилия", чтобы остаться в предвыборной гонке. "Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать начала новой политики", - подчеркнул он. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240712/orban-1959139746.html
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
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в мире, цены на нефть, сша, китай, украина, виктор орбан, дональд трамп, жозеп боррель, евросоюз, евросовет, bild
В мире, Цены на нефть, США, Китай, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Евросоюз, Евросовет, Bild
Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине

Орбан допустил, что Трамп еще до инаугурации выступит посредником по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом допустил, что в случае победы на президентских выборах в США тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта, об этом венгерский премьер-министр написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«
"Я могу ... с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он не будет дожидаться инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника. У него есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет", - цитирует политика Bild, в чьем распоряжении оказалось письмо. В то же время Орбан разделяет мнение, что в случае вероятной победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на ЕС.
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Новость дня". Орбан сделал важное заявление после встречи с Трампом
12 июля, 08:56
Что же касается действующего президента Джо Байдена, то Орбан охарактеризовал его в качестве политика, который предпринимает "огромные усилия", чтобы остаться в предвыборной гонке. "Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать начала новой политики", - подчеркнул он.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Европа против Орбана: один-ноль в пользу венгра
6 июля, 08:00
 
В миреЦены на нефтьСШАКитайУкраинаВиктор ОрбанДональд ТрампЖозеп БоррельЕвросоюзЕвросоветBild
 
 
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