https://ria.ru/20240715/orban-1959899746.html

Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине

Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Орбан считает Трампа возможным посредником в мирных переговорах по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом допустил, что в случае победы на президентских выборах в США тот сразу выступит в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T23:35

2024-07-15T23:35

2024-07-15T23:35

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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом допустил, что в случае победы на президентских выборах в США тот сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта, об этом венгерский премьер-министр написал в письме главе Евросовета Шарлю Мишелю. "Я могу ... с уверенностью сказать, что сразу после победы на выборах он не будет дожидаться инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве мирного посредника. У него есть подробные и хорошо обоснованные планы на этот счет", - цитирует политика Bild, в чьем распоряжении оказалось письмо. В то же время Орбан разделяет мнение, что в случае вероятной победы Трампа бремя финансовой поддержки Украины ляжет большей частью на ЕС. Что же касается действующего президента Джо Байдена, то Орбан охарактеризовал его в качестве политика, который предпринимает "огромные усилия", чтобы остаться в предвыборной гонке. "Очевидно, что он не в состоянии изменить нынешнюю провоенную политику США, и поэтому от него нельзя ожидать начала новой политики", - подчеркнул он. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в РФ, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, заявив, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240712/orban-1959139746.html

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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