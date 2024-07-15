https://ria.ru/20240715/orban-1959886835.html
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком - РИА Новости, 15.07.2024
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком
Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:27
2024-07-15T21:27
2024-07-15T21:49
в мире
венгрия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор венгерского издания Demokrata, от имени которого и распространялась "новость".Ранее на одном из венгерских ресурсов появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу венгерского портала Demokrata.hu."Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", - сказал Андраш Бенчик.
https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_9013202da2e8d92c9503aaab7c3ee5c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком
Главред венгерского журнала: сообщение о "покушении" на Орбана является фейком
БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор венгерского издания Demokrata, от имени которого и распространялась "новость".
Ранее на одном из венгерских ресурсов появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву
5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу венгерского портала Demokrata.hu.
"Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", - сказал Андраш Бенчик.