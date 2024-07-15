https://ria.ru/20240715/orban-1959886835.html

В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком

В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком - РИА Новости, 15.07.2024

В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком

Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:27

2024-07-15T21:27

2024-07-15T21:49

в мире

венгрия

виктор орбан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912443_0:153:3095:1894_1920x0_80_0_0_ea7b40a9c1e7a95227344cfbf146ace1.jpg

БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор венгерского издания Demokrata, от имени которого и распространялась "новость".Ранее на одном из венгерских ресурсов появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу венгерского портала Demokrata.hu."Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", - сказал Андраш Бенчик.

https://ria.ru/20240706/evropa-1957779386.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, виктор орбан