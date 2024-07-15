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В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком - РИА Новости, 15.07.2024
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21:27 15.07.2024 (обновлено: 21:49 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/orban-1959886835.html
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком - РИА Новости, 15.07.2024
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком
Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:27
2024-07-15T21:49
в мире
венгрия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор венгерского издания Demokrata, от имени которого и распространялась "новость".Ранее на одном из венгерских ресурсов появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу венгерского портала Demokrata.hu."Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", - сказал Андраш Бенчик.
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в мире, венгрия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Виктор Орбан
В Венгрии назвали сообщение о "покушении" на Орбана фейком

Главред венгерского журнала: сообщение о "покушении" на Орбана является фейком

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 15 июл - РИА Новости. Сообщение о якобы предотвращенном "покушении" на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана является фейком, распространяется с фальшивого сайта, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор венгерского издания Demokrata, от имени которого и распространялась "новость".
Ранее на одном из венгерских ресурсов появилось сообщение о том, что спецслужбы страны якобы предотвратили покушение на Орбана перед его визитом в Москву 5 июля. Сайт Demokrata.net, с которого распространялось сообщение, полностью повторял страницу венгерского портала Demokrata.hu.
"Это абсолютно фейковая новость. Страница Demokrata.net выглядит подозрительно, это какая-то фальшивка, фейк. Не было покушения", - сказал Андраш Бенчик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
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