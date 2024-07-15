https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html

Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник

Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник - РИА Новости, 15.07.2024

Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник

Источник в ЕС не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:26

2024-07-15T17:26

2024-07-15T17:37

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виктор орбан

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании."Точно сказать не могу, но можно ожидать, что это будет обсуждаться на полях саммита", - сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится в Лондоне 17-18 июля.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240715/kreml-1959731948.html

https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, евросоюз, украина, венгрия, эммануэль макрон, виктор орбан