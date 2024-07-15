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Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник - РИА Новости, 15.07.2024
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17:26 15.07.2024 (обновлено: 17:37 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/orban-1959829084.html
Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник
Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник - РИА Новости, 15.07.2024
Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник
Источник в ЕС не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:26
2024-07-15T17:37
в мире
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венгрия
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виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании."Точно сказать не могу, но можно ожидать, что это будет обсуждаться на полях саммита", - сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится в Лондоне 17-18 июля.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
https://ria.ru/20240715/kreml-1959731948.html
https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html
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в мире, великобритания, евросоюз, украина, венгрия, эммануэль макрон, виктор орбан
В мире, Великобритания, Евросоюз, Украина, Венгрия, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан
Мирный план Орбана могут обсудить на саммите в Британии, заявил источник

Орбан может инициировать обсуждение мирного плана на саммите в Великобритании

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Источник в ЕС не исключил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании.
"Точно сказать не могу, но можно ожидать, что это будет обсуждаться на полях саммита", - сказал он журналистам в понедельник в Брюсселе.
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Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".
Очередной саммит Европейского политического сообщества состоится в Лондоне 17-18 июля.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.
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В миреВеликобританияЕвросоюзУкраинаВенгрияЭммануэль МакронВиктор Орбан
 
 
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