Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Песков рассказал о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 15.07.2024
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:08
2024-07-15T12:08
москва
венгрия
россия
виктор орбан
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_0:262:3081:1995_1920x0_80_0_0_fe989700f9b4c2e235451f43da97fb27.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ходе контакта в Москве основные параметры своего видения (урегулирования украинского кризиса - ред.) господин Орбан излагал", - сказал Песков журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
https://ria.ru/20240714/orban-1959570185.html
москва
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_e2ee5dc0814c03725be7753002faba19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о визите Орбана в Москву

Песков: Орбан в Москве изложил свое видение урегулирования украинского кризиса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В ходе контакта в Москве основные параметры своего видения (урегулирования украинского кризиса - ред.) господин Орбан излагал", - сказал Песков журналистам.
Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
Вокруг света за 10 дней. Орбан опубликовал видео о своих поездках в рамках мирной инициативы - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Орбан опубликовал видео своих поездок по миру
14 июля, 13:56
 
МоскваВенгрияРоссияВиктор ОрбанДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала