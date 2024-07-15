https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html

Песков рассказал о визите Орбана в Москву

Песков рассказал о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 15.07.2024

Песков рассказал о визите Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:08

2024-07-15T12:08

москва

венгрия

россия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ходе контакта в Москве основные параметры своего видения (урегулирования украинского кризиса - ред.) господин Орбан излагал", - сказал Песков журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.

https://ria.ru/20240714/orban-1959570185.html

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Варвара Скокшина

москва, венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире