https://ria.ru/20240715/orban-1959732341.html
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Песков рассказал о визите Орбана в Москву - РИА Новости, 15.07.2024
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:08
2024-07-15T12:08
2024-07-15T12:08
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Москву изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В ходе контакта в Москве основные параметры своего видения (урегулирования украинского кризиса - ред.) господин Орбан излагал", - сказал Песков журналистам. Премьер Венгрии Виктор Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля.
https://ria.ru/20240714/orban-1959570185.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, венгрия, россия, виктор орбан, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Москва, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Песков: Орбан в Москве изложил свое видение урегулирования украинского кризиса