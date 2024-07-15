https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:41
2024-07-15T11:41
2024-07-15T14:01
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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet."Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход", — добавил он.По мнению чиновника, не стоит переоценивать роль Венгрии, но нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести несколько встреч, "которых большинство стран мира ждут годами".Будапешт, как сказал Балаж Орбан, будет использовать весь период своего председательства в ЕС "для создания условий мирных переговоров", выдвигая на рассмотрение "политические инициативы"."Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники и как можно лавировать между различными интересами", — отметил политик.Если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию", подчеркнул он.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240705/orban-1957723999.html
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в мире, украина, венгрия, евросоюз, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, нато, китай
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, НАТО, Китай
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Премьер Венгрии Орбан послал свой мирный план по конфликту на Украине лидерам ЕС
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости.
Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
"Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход", — добавил он.
По мнению чиновника, не стоит переоценивать роль Венгрии, но нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести несколько встреч, "которых большинство стран мира ждут годами".
Будапешт, как сказал Балаж Орбан, будет использовать весь период своего председательства в ЕС "для создания условий мирных переговоров", выдвигая на рассмотрение "политические инициативы".
"Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники и как можно лавировать между различными интересами", — отметил политик.
Если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию", подчеркнул он.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.