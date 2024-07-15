Рейтинг@Mail.ru
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 15.07.2024 (обновлено: 14:01 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине
Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:41
2024-07-15T14:01
в мире
украина
венгрия
евросоюз
виктор орбан
жозеп боррель
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959727851_0:140:3051:1857_1920x0_80_0_0_5545ed1adbf2582193560afa3e4b25f6.jpg
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet."Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход", — добавил он.По мнению чиновника, не стоит переоценивать роль Венгрии, но нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести несколько встреч, "которых большинство стран мира ждут годами".Будапешт, как сказал Балаж Орбан, будет использовать весь период своего председательства в ЕС "для создания условий мирных переговоров", выдвигая на рассмотрение "политические инициативы"."Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники и как можно лавировать между различными интересами", — отметил политик.Если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию", подчеркнул он.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240705/orban-1957723999.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958353590.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html
https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html
украина
венгрия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959727851_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_5a16115d27ee0166ae18ef088f7baf44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, евросоюз, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, нато, китай
В мире, Украина, Венгрия, Евросоюз, Виктор Орбан, Жозеп Боррель, Владимир Путин, НАТО, Китай
Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан послал свой мирный план по конфликту на Украине лидерам ЕС

© AFP 2024 / MANDEL NGANПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.
"Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Орбан узнал мнение Путина о перспективах прекращения огня на Украине
5 июля, 17:06
По мнению чиновника, не стоит переоценивать роль Венгрии, но нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести несколько встреч, "которых большинство стран мира ждут годами".
Будапешт, как сказал Балаж Орбан, будет использовать весь период своего председательства в ЕС "для создания условий мирных переговоров", выдвигая на рассмотрение "политические инициативы".
"Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники и как можно лавировать между различными интересами", — отметил политик.
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Орбан может рассказать о визитах в Россию и Китай Трампу, считает эксперт
8 июля, 20:11
Если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию", подчеркнул он.
Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Киеве устроили истерику из-за визита Орбана в Москву
5 июля, 15:56
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Китай пообещал продолжить усилия по урегулированию на Украине, заявил Орбан
8 июля, 13:06
 
В миреУкраинаВенгрияЕвросоюзВиктор ОрбанЖозеп БоррельВладимир ПутинНАТОКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала