https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html

Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине

Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Орбан передал лидерам ЕС свой план урегулирования конфликта на Украине

Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:41

2024-07-15T11:41

2024-07-15T14:01

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БУДАПЕШТ, 15 июл — РИА Новости. Мирный план премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине лежит на столе у всех лидеров Евросоюза, заявил политический директор главы правительства Балаж Орбан в интервью газете Magyar Nemzet."Реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход", — добавил он.По мнению чиновника, не стоит переоценивать роль Венгрии, но нельзя и недооценивать то, что Орбану за две недели удалось провести несколько встреч, "которых большинство стран мира ждут годами".Будапешт, как сказал Балаж Орбан, будет использовать весь период своего председательства в ЕС "для создания условий мирных переговоров", выдвигая на рассмотрение "политические инициативы"."Премьер-министр Венгрии подробно проинформировал лидеров ЕС о своих визитах. Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент наша страна является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки-посредники и как можно лавировать между различными интересами", — отметил политик.Если Европа серьезно относится к миру, то она может создать план, который имеет "хотя бы минимальный шанс на реализацию", подчеркнул он.Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер выразил намерение вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Орбан показал свою политическую волю к диалогу, Москва считает это весьма позитивным и полезным. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан ответил на критику со стороны Борреля, сказав, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

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https://ria.ru/20240708/orban-1958353590.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957699643.html

https://ria.ru/20240708/orban-1958209903.html

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в мире, украина, венгрия, евросоюз, виктор орбан, жозеп боррель, владимир путин, нато, китай