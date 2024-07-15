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На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе - РИА Новости, 15.07.2024
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18:28 15.07.2024 (обновлено: 18:37 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/opershtab-1959847484.html
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе
Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:28
2024-07-15T18:37
северский район
происшествия
краснодарский край
природные пожары в россии
россия
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В понедельник власти заявили о двух новых лесных возгораниях в Краснодарском крае - в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара."Локализованы оба пожара в Северском районе. Лесное возгорание в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на примерной площади 1,7 гектара, а в Калужском - 1,5 гектара", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в тушении двух лесных пожаров задействовано 30 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html
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северский район, происшествия, краснодарский край, природные пожары в россии, россия
Северский район, Происшествия, Краснодарский край, Природные пожары в России, Россия
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе

Оперштаб: оба лесных пожара в Северском районе Кубани локализованы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.
В понедельник власти заявили о двух новых лесных возгораниях в Краснодарском крае - в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара.
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"Локализованы оба пожара в Северском районе. Лесное возгорание в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на примерной площади 1,7 гектара, а в Калужском - 1,5 гектара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в тушении двух лесных пожаров задействовано 30 человек и 17 единиц техники.
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Северский районПроисшествияКраснодарский крайПриродные пожары в РоссииРоссия
 
 
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