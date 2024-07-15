https://ria.ru/20240715/opershtab-1959847484.html
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе - РИА Новости, 15.07.2024
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе
Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:28
2024-07-15T18:28
2024-07-15T18:37
северский район
происшествия
краснодарский край
природные пожары в россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В понедельник власти заявили о двух новых лесных возгораниях в Краснодарском крае - в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара."Локализованы оба пожара в Северском районе. Лесное возгорание в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на примерной площади 1,7 гектара, а в Калужском - 1,5 гектара", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в тушении двух лесных пожаров задействовано 30 человек и 17 единиц техники.
https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html
https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html
северский район
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северский район, происшествия, краснодарский край, природные пожары в россии, россия
Северский район, Происшествия, Краснодарский край, Природные пожары в России, Россия
На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе
Оперштаб: оба лесных пожара в Северском районе Кубани локализованы
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.
В понедельник власти заявили о двух новых лесных возгораниях в Краснодарском крае - в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара.
"Локализованы оба пожара в Северском районе. Лесное возгорание в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на примерной площади 1,7 гектара, а в Калужском - 1,5 гектара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в тушении двух лесных пожаров задействовано 30 человек и 17 единиц техники.