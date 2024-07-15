https://ria.ru/20240715/opershtab-1959847484.html

На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе

На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе - РИА Новости, 15.07.2024

На Кубани локализовали оба лесных пожара в Северском районе

Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:28

2024-07-15T18:28

2024-07-15T18:37

северский район

происшествия

краснодарский край

природные пожары в россии

россия

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Два лесных пожара в Северском районе Краснодарского края локализованы на примерной площади 1,7 и 1,5 гектара, сообщили в оперативном штабе региона.В понедельник власти заявили о двух новых лесных возгораниях в Краснодарском крае - в Калужском участковом лесничестве на площади 1,2 гектара, а также в Смоленском участковом лесничестве на площади 0,9 гектара."Локализованы оба пожара в Северском районе. Лесное возгорание в Смоленском участковом лесничестве удалось локализовать на примерной площади 1,7 гектара, а в Калужском - 1,5 гектара", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в тушении двух лесных пожаров задействовано 30 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20240715/rosleskhoz-1959819612.html

https://ria.ru/20240715/patrul-1959826993.html

северский район

краснодарский край

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северский район, происшествия, краснодарский край, природные пожары в россии, россия