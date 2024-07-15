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Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины - РИА Новости, 15.07.2024
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19:42 15.07.2024 (обновлено: 19:53 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/olimpiada-1959867355.html
Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины
Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины - РИА Новости, 15.07.2024
Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины
Минпросвещения РФ предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Соответствующий... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:42
2024-07-15T19:53
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. "В абзаце втором пункта 4 исключить слова "экология", слово "технология" заменить словами "труд (технология)", слова "основы безопасности жизнедеятельности" заменить словами "основы безопасности и защиты Родины"", - говорится в проекте. Ранее правительство РФ постановило, что с 1 сентября 2024 года должность педагога ОБЖ будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины. Предмет "Основы безопасности и защита Родины", который ранее назывался "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Новый предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Общество
Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины

В России предложили проводить олимпиаду по основам безопасности и защиты Родины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.
«
"В абзаце втором пункта 4 исключить слова "экология", слово "технология" заменить словами "труд (технология)", слова "основы безопасности жизнедеятельности" заменить словами "основы безопасности и защиты Родины"", - говорится в проекте.
Ранее правительство РФ постановило, что с 1 сентября 2024 года должность педагога ОБЖ будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины.
Предмет "Основы безопасности и защита Родины", который ранее назывался "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Новый предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.
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Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах
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РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
 
 
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