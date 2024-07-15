https://ria.ru/20240715/olimpiada-1959867355.html

Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины

Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины - РИА Новости, 15.07.2024

Минпросвещения призвало проводить олимпиаду по безопасности и защите Родины

Минпросвещения РФ предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Соответствующий... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:42

2024-07-15T19:42

2024-07-15T19:53

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ предложило с нового учебного года проводить всероссийскую олимпиаду для школьников по основам безопасности и защиты Родины. Соответствующий проект опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов. "В абзаце втором пункта 4 исключить слова "экология", слово "технология" заменить словами "труд (технология)", слова "основы безопасности жизнедеятельности" заменить словами "основы безопасности и защиты Родины"", - говорится в проекте. Ранее правительство РФ постановило, что с 1 сентября 2024 года должность педагога ОБЖ будет называться преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины. Предмет "Основы безопасности и защита Родины", который ранее назывался "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Новый предмет будет состоять из более широкого курса начальной военной подготовки, включая правила оказания первой помощи, а также действий при катастрофах разного рода.

https://ria.ru/20240222/minprosvescheniya-1929027510.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество