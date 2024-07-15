https://ria.ru/20240715/ochered-1959894407.html
Очередь автомобилей к Крымскому мосту уменьшилась до 315 машин
Очередь автомобилей к Крымскому мосту уменьшилась до 315 машин - РИА Новости, 15.07.2024
Очередь автомобилей к Крымскому мосту уменьшилась до 315 машин
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 315 машин, время ожидания проезда – около часа, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:40
2024-07-15T22:40
2024-07-15T22:40
авто
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
крымский мост
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 315 машин, время ожидания проезда – около часа, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции Кубани. По состоянию на 16.00 мск, в понедельник в очереди находились 740 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани находится 315 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи заторов нет, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
краснодарский край
тамань (станица)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, краснодарский край, тамань (станица), керчь, крымский мост
Авто, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Крымский мост
Очередь автомобилей к Крымскому мосту уменьшилась до 315 машин
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась до 315 машин