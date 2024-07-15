https://ria.ru/20240715/ochered-1959689218.html

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин - РИА Новости, 15.07.2024

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин

Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T08:35

2024-07-15T08:35

2024-07-15T08:35

тамань (станица)

керчь

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее по состоянию на 7:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи - 145. "В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 8:00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем, было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html

https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамань (станица), керчь, азовское море