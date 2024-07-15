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Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин - РИА Новости, 15.07.2024
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08:35 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/ochered-1959689218.html
Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин
Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин - РИА Новости, 15.07.2024
Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин
Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T08:35
2024-07-15T08:35
тамань (станица)
керчь
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Ранее по состоянию на 7:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи - 145. "В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 8:00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем, было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), керчь, азовское море
Тамань (станица), Керчь, Азовское море
Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1400 машин

Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Очередь перед въездом на Крымский мост с обеих сторон увеличилась до 1400 машин, сообщается в понедельник в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее по состоянию на 7:00 мск в очереди со стороны Тамани находилось 1100 транспортных средств, со стороны Керчи - 145.
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"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 8:00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивенов, а также автомобилей пикап. Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем, было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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