https://ria.ru/20240715/obuchenie-1959791538.html

В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий

В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 15.07.2024

В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий

В России подготовят 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:29

2024-07-15T15:29

2024-07-15T15:29

общество

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России подготовят 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В общей сложности будут подготовлены 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа "Профессионалитет", - говорится в сообщении по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".По словам вице-премьера РФ, новый нацпроект будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него традиционных духовно-нравственных ценностей."Наша главная задача - чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране и использовали их. От этого будет зависеть суверенитет и технологическое лидерство России в мире", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240715/agroklaster-1959765629.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин