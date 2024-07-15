https://ria.ru/20240715/obuchenie-1959791538.html
В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий
В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий - РИА Новости, 15.07.2024
В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий
В России подготовят 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:29
2024-07-15T15:29
2024-07-15T15:29
общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России подготовят 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко."В общей сложности будут подготовлены 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа "Профессионалитет", - говорится в сообщении по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".По словам вице-премьера РФ, новый нацпроект будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него традиционных духовно-нравственных ценностей."Наша главная задача - чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране и использовали их. От этого будет зависеть суверенитет и технологическое лидерство России в мире", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин
В России подготовят два миллиона специалистов рабочих профессий
В России подготовят специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России подготовят 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В общей сложности будут подготовлены 2 миллиона специалистов рабочих профессий для ключевых отраслей экономики. На это направлена программа "Профессионалитет", - говорится в сообщении по итогам стратегической сессии председателя правительства РФ Михаила Мишустина
по подготовке нацпроекта "Молодежи и дети".
По словам вице-премьера РФ, новый нацпроект будет служить патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него традиционных духовно-нравственных ценностей.
"Наша главная задача - чтобы большинство молодых людей видели возможности самореализации в нашей стране и использовали их. От этого будет зависеть суверенитет и технологическое лидерство России в мире", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении.