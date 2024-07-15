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Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
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16:26 15.07.2024 (обновлено: 16:45 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/obstrel-1959808665.html
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:26
2024-07-15T16:45
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города."Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки. В результате украинского обстрела погибла женщина", — говорится в заявлении.Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, его доставили в больницу.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также ударили по Новой Каховке, в результате повреждения получила линия электропередачи, около тысячи абонентов остались без света.Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240715/dnr-1959744184.html
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новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Происшествия
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ

Власти Новой Каховки: из-за артобстрела ВСУ жилых кварталов погибла женщина

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела
Фрагмент ракеты после обстрела - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Фрагмент ракеты после обстрела. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города.
«
"Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки. В результате украинского обстрела погибла женщина", — говорится в заявлении.
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Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, его доставили в больницу.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию.
В частности, накануне ВСУ также ударили по Новой Каховке, в результате повреждения получила линия электропередачи, около тысячи абонентов остались без света.
Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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