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Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024
Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:26
2024-07-15T16:26
2024-07-15T16:45
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города."Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки. В результате украинского обстрела погибла женщина", — говорится в заявлении.Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, его доставили в больницу.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также ударили по Новой Каховке, в результате повреждения получила линия электропередачи, около тысячи абонентов остались без света.Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20240715/dnr-1959744184.html
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Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ
Власти Новой Каховки: из-за артобстрела ВСУ жилых кварталов погибла женщина