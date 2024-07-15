https://ria.ru/20240715/obstrel-1959808665.html

Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ

Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ - РИА Новости, 15.07.2024

Женщина погибла в Новой Каховке из-за артобстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:26

2024-07-15T16:26

2024-07-15T16:45

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934519250_0:8:3061:1730_1920x0_80_0_0_385e9d4d81cc6f1fbc371a80defe9cf1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли жилые кварталы Новой Каховки в Херсонской области, жертвой стала местная жительница, сообщила администрация города."Боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по мирным жилым кварталам Новой Каховки. В результате украинского обстрела погибла женщина", — говорится в заявлении.Кроме того, осколочные ранения получил мужчина, его доставили в больницу.Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, большинство участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В частности, накануне ВСУ также ударили по Новой Каховке, в результате повреждения получила линия электропередачи, около тысячи абонентов остались без света.Сейчас Россия контролирует 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20240715/dnr-1959744184.html

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , происшествия