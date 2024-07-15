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Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства - РИА Новости, 15.07.2024
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10:47 15.07.2024 (обновлено: 12:34 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/nepal-1959711138.html
Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства
Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства - РИА Новости, 15.07.2024
Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства
Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как новый глава правительства страны, сообщает издание Kathmandu Post. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:47
2024-07-15T12:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как новый глава правительства страны, сообщает издание Kathmandu Post. Церемония прошла в офисе президента Непала Рам Чандры Паудела. 72-летний Шарма Оли, уже дважды бывший премьером Непала, сменил на этом посту Пушпу Камала Дахала, который в конце прошлой недели после распада правящей коалиции не получил вотум доверия парламента. Голосование по вотуму доверия Дахалу прошло после того, как от поддержки его правительства отказалась Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) Шармы Оли, объединившаяся с партией "Непальский конгресс" Шера Бахадур Деубы для формирования нового кабинета министров. Главы этих партий, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти до новых парламентских выборов, которые должны пройти в 2027 году. Согласно договоренности, Оли будет возглавлять правительство Непала ближайшие полтора года, а Деуба - на оставшийся до выборов срок. Ожидается, что после церемонии принесения присяги премьер-министр Оли объявит состав своего кабинета министров. Ранее партии КПН-ОМЛ и "Непальский конгресс" достигли предварительной договоренности о разделе министерских портфелей. Согласно ей, партии Деубы отойдут 11 министерских портфелей, включая пост министра внутренних дел, а партия нового премьера Оли получит портфели в девяти министерствах, включая министерство финансов.
https://ria.ru/20230406/nepal-1863363462.html
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в мире, непал
В мире, Непал
Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства

Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как премьер

© AP Photo / Niranjan ShresthaНовый премьер Непала Шарма Оли во время принесения присяги. 15 июля 2024
Новый премьер Непала Шарма Оли во время принесения присяги. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Новый премьер Непала Шарма Оли во время принесения присяги. 15 июля 2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как новый глава правительства страны, сообщает издание Kathmandu Post.
Церемония прошла в офисе президента Непала Рам Чандры Паудела.
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72-летний Шарма Оли, уже дважды бывший премьером Непала, сменил на этом посту Пушпу Камала Дахала, который в конце прошлой недели после распада правящей коалиции не получил вотум доверия парламента.
Голосование по вотуму доверия Дахалу прошло после того, как от поддержки его правительства отказалась Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) Шармы Оли, объединившаяся с партией "Непальский конгресс" Шера Бахадур Деубы для формирования нового кабинета министров.
Главы этих партий, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти до новых парламентских выборов, которые должны пройти в 2027 году. Согласно договоренности, Оли будет возглавлять правительство Непала ближайшие полтора года, а Деуба - на оставшийся до выборов срок.
Ожидается, что после церемонии принесения присяги премьер-министр Оли объявит состав своего кабинета министров. Ранее партии КПН-ОМЛ и "Непальский конгресс" достигли предварительной договоренности о разделе министерских портфелей. Согласно ей, партии Деубы отойдут 11 министерских портфелей, включая пост министра внутренних дел, а партия нового премьера Оли получит портфели в девяти министерствах, включая министерство финансов.
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