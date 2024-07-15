https://ria.ru/20240715/nepal-1959711138.html

Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства

Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства - РИА Новости, 15.07.2024

Новый премьер Непала принес присягу как глава правительства

Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как новый глава правительства страны, сообщает издание Kathmandu Post. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:47

2024-07-15T10:47

2024-07-15T12:34

в мире

непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл – РИА Новости. Новый премьер Непала Шарма Оли принес присягу как новый глава правительства страны, сообщает издание Kathmandu Post. Церемония прошла в офисе президента Непала Рам Чандры Паудела. 72-летний Шарма Оли, уже дважды бывший премьером Непала, сменил на этом посту Пушпу Камала Дахала, который в конце прошлой недели после распада правящей коалиции не получил вотум доверия парламента. Голосование по вотуму доверия Дахалу прошло после того, как от поддержки его правительства отказалась Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) Шармы Оли, объединившаяся с партией "Непальский конгресс" Шера Бахадур Деубы для формирования нового кабинета министров. Главы этих партий, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти до новых парламентских выборов, которые должны пройти в 2027 году. Согласно договоренности, Оли будет возглавлять правительство Непала ближайшие полтора года, а Деуба - на оставшийся до выборов срок. Ожидается, что после церемонии принесения присяги премьер-министр Оли объявит состав своего кабинета министров. Ранее партии КПН-ОМЛ и "Непальский конгресс" достигли предварительной договоренности о разделе министерских портфелей. Согласно ей, партии Деубы отойдут 11 министерских портфелей, включая пост министра внутренних дел, а партия нового премьера Оли получит портфели в девяти министерствах, включая министерство финансов.

https://ria.ru/20230406/nepal-1863363462.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, непал