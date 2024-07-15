https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html

Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*

Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной* - РИА Новости, 15.07.2024

Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*

Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:56

2024-07-15T12:56

2024-07-15T12:58

юлия навальная

россия

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.Басманный суд 9 июля арестовал Навальную* на два месяца. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Вскоре она была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html

https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юлия навальная, россия, происшествия