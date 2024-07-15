https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html
Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*
Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной* - РИА Новости, 15.07.2024
Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*
Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:56
2024-07-15T12:56
2024-07-15T12:58
юлия навальная
россия
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.Басманный суд 9 июля арестовал Навальную* на два месяца. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.Вскоре она была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240712/inoagenty-1959302515.html
https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия навальная, россия, происшествия
Юлия Навальная, Россия, Происшествия
Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*
Защита обжаловала арест Навальной по делу об участии в экстремистском сообществе
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной* по делу об участии в экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной* меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции", - сказал собеседник агентства.
Басманный суд 9 июля арестовал Навальную* на два месяца. Она объявлена в международный розыск. Ей вменяют участие в экстремистском сообществе, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Вскоре она была включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.