https://ria.ru/20240715/nato-1959856093.html

Гаврилов обвинил НАТО в лукавстве

Гаврилов обвинил НАТО в лукавстве - РИА Новости, 15.07.2024

Гаврилов обвинил НАТО в лукавстве

НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:08

2024-07-15T19:08

2024-07-15T19:20

нато

константин гаврилов

украина

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. НАТО продолжит использовать Украину как расходный материал в геополитическом противостоянии с РФ, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО."Понятно и то, что руководство Украины разочаровано итогами саммита: НАТО не передала ВСУ нового наступательного оружия и не дало официального разрешения атаковать цели в глубине территории России. Однако в чём наши соседи могут быть уверены, так это в том, что Украину её натовские хозяева по-прежнему продолжат использовать как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией", - отметил Гаврилов.По его мнению, "согласованные на саммите решения призваны стимулировать украинцев к продолжению боевых действий". "При этом натовцы действуют лукаво: не убирают натовскую перспективу для Украины с повестки дня, используя её как инструмент внешнего управления киевским режимом", - добавил дипломат.Он также добавил, что осознанно или подсознательно американские стратеги подводят к тому, что с технической и теоретической точек зрения именно Европа рискует стать "эвентуальным театром обострения военно-политической напряжённости с катастрофическими последствиями". "Это стало ясно хотя бы на примере Германии, которая согласилась развернуть на своей территории американские ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), ранее запрещённые в соответствии с Договором о ликвидации РСМД", - напомнил глава делегации РФ,Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нато, константин гаврилов, украина, вооруженные силы украины