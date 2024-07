Не только Украина. Западные элиты займутся новым направлением

https://ria.ru/20240715/nato-1959259087.html

На саммите НАТО договорились о новых поставках вооружений Киеву. Зеленскому этого, как всегда, мало, но там занимались не только украинскими проблемами... РИА Новости, 15.07.2024

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На саммите НАТО договорились о новых поставках вооружений Киеву. Зеленскому этого, как всегда, мало, но там занимались не только украинскими проблемами. Политическое будущее США туманно, и это очень тревожит коллективный Запад.Европейская дилеммаНедавние дебаты Байдена и Трампа привлекли внимание всего мира. И социологи, и политики присудили победу республиканцу. В ЕС не на шутку обеспокоились.Как сообщили одновременно несколько американских изданий, на саммите НАТО европейские лидеры пытались "навести мосты" с Трампом — через людей, которые работали в его команде и могут войти в новую администрацию.В частности, по данным Financial Times (FT), в кулуарах представители ЕС "охаживали" экс-секретаря аппарата Совета нацбезопасности Кита Келлогга и бывшего министра иностранных дел Майка Помпео. "У нас был ряд встреч с премьер-министрами, советниками по национальной безопасности, министрами обороны, иностранных дел и послами", — сообщил Келлогг.Он заинтересовал европейцев неспроста. Именно Келлогг был в числе авторов доклада о том, как Трамп (в случае избрания) намерен заставить Москву и Киев сесть за стол переговоров. Республиканец обещает мир еще до вступления в должность, то есть до 20 января 2025-го.Иностранные посольства в Вашингтоне также все больше сосредотачиваются на установлении контактов с потенциальной администрацией Трампа. Дипломаты учитывают опыт выборов 2016 года: тогда никто до конца не верил, что бизнесмен-республиканец победит, и после его въезда в Белый дом пришлось спешно менять тактику.Явные и туманные намекиВ то же время Келлогг уточнил агентству Reuters: в переговорах с европейцами он участвовал не как представитель предвыборного штаба (и вероятной администрации) Трампа, а сам по себе.Три других бывших чиновника, занимавшихся внешней политикой при Трампе, признались, что европейские делегации обращались к ним с предложением встретиться во время саммита НАТО. Не получилось — в основном из-за расхождений в расписании.Тем не менее глава правительства Северной Македонии Христиан Мицкоски пообщался с Ричардом Гренеллом, бывшим и. о. директора Национальной разведки при Трампе. Совместное фото премьер опубликовал сам в соцсети.Основная претензия Трампа к партнерам по НАТО — невыполнение многими из них финансовых обязательств. США вкладывают в альянс больше всех, отмечал он, это надо пересмотреть.В день открытия саммита Трамп (на мероприятии не присутствовавший) потребовал, чтобы европейские страны выделили Украине 100 миллиардов долларов — для "восстановления баланса". "Мошенник Джо никогда даже не просил сделать это", — в очередной раз возмутился он поведением Байдена.В связи с этим лидеры ЕС на саммите НАТО сосредоточились, помимо прочего, "на объяснении рядовым американским налогоплательщикам, что военный альянс стоит своих денег", подчеркивает издание The Guardian."В Соединенных Штатах ведутся дебаты о том, что США многое делают для поддержки Украины, а Европа — недостаточно. Если посмотреть на цифры, то на самом деле картина иная. Европа делает больше, чем Соединенные Штаты: финансовая поддержка, военная поддержка, которую мы все оказали до сих пор, были огромными. <…> Мы серьезно относимся к безопасности и обороне", — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич во время выступления вместе с бывшим директором ЦРУ Леоном Панетто. Тот, впрочем, занимал ответственные должности при демократических администрациях (Клинтона и Обамы), поэтому вряд ли донесет латвийский месседж до Трампа.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур попытался сыграть на известном трамповском хобби. "Когда вы платите взнос в гольф-клубе, вы можете играть. Неважно, насколько велик ваш кошелек", — заметил он.И снова неизвестно, услышит ли это Трамп. Его протеже, спикер палаты представителей Майк Джонсон пообещал: конгресс надавит на европейцев, чтобы они тратили по меньшей мере два процента ВВП на оборону — как того требуют правила. "НАТО необходимо делать больше, — пояснил он. — Не все выполняют обязательства. Не исключено, что понадобится приблизиться к уровню времен холодной войны".Страховка от ТрампаРазговоры об опасности возвращения антиевропейского республиканца в Белый дом не новы. Еще в апреле лидеры НАТО обсуждали возможность согласования пакета помощи Украине, который Трамп в случае прихода к власти не мог бы отменить.На недавнем саммите эту тему тоже поднимали. Новый премьер-министр Великобритании, лейборист Кир Стармер отметил: необходимо закрепить финансовые обязательства перед Киевом таким образом, чтобы никакая администрация США их не заблокировала.Некоторые, впрочем, сочли заявления Трампа о мире и возможном сокращении помощи Украине бравадой. "Надо реагировать на действия, а не слова", — указал, в частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский."Я твердо верю, что президент США Дональд Трамп также хочет быть лидером свободного мира и он не допустит проигрыша Украины, потому что на карту поставлено очень многое", — подчеркнул эстонский министр Певкур.Новые надежды и угрозыИсточники Bloomberg сообщают: выступление Байдена на саммите воодушевило присутствовавших, убедило, что проигрыш на дебатах Трампу не означает окончательного поражения."Я увидел сильного президента, — порадовался премьер-министр Нидерландов Дик Схооф. — Он — президент, человек, с которым мы ведем дела".Некоторые наблюдатели считают, что "угроза" возвращения Трампа — полезный толчок для партнеров Вашингтона по НАТО. "В интересах Европы сделать свою оборону независимой и действовать, исходя из того, что у США есть другие, более срочные приоритеты национальной безопасности", — полагает Дэн Колдуэлл, политический советник аналитического центра Defense Priorities, работавший в трамповской администрации.И речь не только о поставках оружия Украине. Издание Politico со ссылкой на источники пишет: в Европе обеспокоены намерениями Трампа сократить обмен разведданными. Неназванные чиновники узнали об этом как раз в ходе консультаций на полях вашингтонского саммита.Это может ослабить способность Европы противостоять России, говорят они. И ссылаются на то, что именно США первыми предупреждали о неизбежности СВО. Так это или нет — вопрос открытый, но при Байдене обмен информацией действительно достиг беспрецедентного уровня. Разработали новую стратегию, в центре которой — Россия. Кроме того, стали внимательнее наблюдать не только за Восточной Европой, но и, например, за странами Африки.Что входит в планы Трампа, если таковые имеются, не ясно. В первый срок его администрация выполняла все обязательства по обмену данными с НАТО и разведывательно-военным альянсом "Пять глаз" (Five Eyes: Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США). Угроза наверняка преувеличена, Трамп лишь отменит нововведения Байдена.Если же он пойдет дальше, то и Европа может отказать. Тогда проиграют обе стороны. Поэтому пока все это выглядит скорее вбросом для того, чтобы в ЕС поняли: в НАТО надо вкладывать больше, иначе альянс потеряет смысл.

