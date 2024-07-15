Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды
Перед Крымским мостом установили 4 пункта выдачи питьевой воды и 20 биотуалетов
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке, сообщили в оперативном штабе региона.
Как уточняют власти, по состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около двух часов.
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"Перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах работают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района", - говорится в сообщении.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.