https://ria.ru/20240715/most-1959833145.html

Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды

Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды - РИА Новости, 15.07.2024

Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды

Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке,... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:36

2024-07-15T17:36

2024-07-15T17:36

тамань (станица)

крымский мост

республика крым

общество

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке, сообщили в оперативном штабе региона. Как уточняют власти, по состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около двух часов. "Перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах работают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района", - говорится в сообщении. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.

https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html

тамань (станица)

республика крым

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

тамань (станица), крымский мост, республика крым, общество