Рейтинг@Mail.ru
Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/most-1959833145.html
Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды
Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды - РИА Новости, 15.07.2024
Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды
Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:36
2024-07-15T17:36
тамань (станица)
крымский мост
республика крым
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822526558_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807d7ff5366912cb96c4a275a91f0ea4.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке, сообщили в оперативном штабе региона. Как уточняют власти, по состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около двух часов. "Перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах работают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района", - говорится в сообщении. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
тамань (станица)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822526558_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b243e92e592a0fca539861a3ba3de414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамань (станица), крымский мост, республика крым, общество
Тамань (станица), Крымский мост, Республика Крым, Общество
Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды

Перед Крымским мостом установили 4 пункта выдачи питьевой воды и 20 биотуалетов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Четыре пункта выдачи питьевой воды и более 20 биотуалетов установили на Кубани перед въездом на Крымский мост для удобства водителей, находящихся в пробке, сообщили в оперативном штабе региона.
Как уточняют власти, по состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около двух часов.
«
"Перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах работают волонтеры – сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района", - говорится в сообщении.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Вчера, 16:07
 
Тамань (станица)Крымский мостРеспублика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала