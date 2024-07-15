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Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась - РИА Новости, 15.07.2024
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16:46 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/most-1959816505.html
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась - РИА Новости, 15.07.2024
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 740 машин, время ожидания проезда – около трёх часов, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:46
2024-07-15T16:46
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
общество
авто
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 740 машин, время ожидания проезда – около трёх часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 14.00 мск в понедельник в очереди находились 1100 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани (на 16.00 мск) находится 740 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа, отмечено в сообщении.
https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html
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краснодарский край
тамань (станица)
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краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, авто
Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество, Авто
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась до 740 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 740 машин, время ожидания проезда – около трёх часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на 14.00 мск в понедельник в очереди находились 1100 автомобилей.
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Из-за пробок у Крымского моста водителей попросили выбирать другие маршруты
Вчера, 16:07
"В очереди со стороны Тамани (на 16.00 мск) находится 740 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа, отмечено в сообщении.
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Краснодарский крайТамань (станица)КерчьОбществоАвто
 
 
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