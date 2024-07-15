https://ria.ru/20240715/most-1959816505.html

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась - РИА Новости, 15.07.2024

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Кубани уменьшилась

Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 740 машин, время ожидания проезда – около трёх часов, сообщается в... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:46

2024-07-15T16:46

2024-07-15T16:46

краснодарский край

тамань (станица)

керчь

общество

авто

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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 740 машин, время ожидания проезда – около трёх часов, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 14.00 мск в понедельник в очереди находились 1100 автомобилей. "В очереди со стороны Тамани (на 16.00 мск) находится 740 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа, отмечено в сообщении.

https://ria.ru/20240715/probki-1959803733.html

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краснодарский край

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество, авто