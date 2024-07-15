https://ria.ru/20240715/most-1959692353.html
Более 1700 машин стоят в очередях у Крымского моста
Более 1700 машин стоят в очередях у Крымского моста - РИА Новости, 15.07.2024
Более 1700 машин стоят в очередях у Крымского моста
Более 1700 машин в понедельник стоят в очереди у Крымского моста, время ожидания проезда со стороны Тамани, где скопилось 1400 автомобилей, составляет четыре... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:08
2024-07-15T09:08
2024-07-15T09:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля - РИА Новости. Более 1700 машин в понедельник стоят в очереди у Крымского моста, время ожидания проезда со стороны Тамани, где скопилось 1400 автомобилей, составляет четыре часа, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Ночью и утром в понедельник Крымский мост дважды перекрывали, на 7:00 мск проезда ждали более 1200 автомобилей."В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 350 транспортных средств. Время ожидания - более часа", - говорится в сообщении.Данные приведены по состоянию на 9:00 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
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россия, республика крым
Более 1700 машин стоят в очередях у Крымского моста
Число автомобилей в очереди у Крымского моста с обеих сторон выросло до 1750