https://ria.ru/20240715/moskva-1959845925.html

Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра

Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра - РИА Новости, 15.07.2024

Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра

Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:23

2024-07-15T18:23

2024-07-15T18:24

общество

москва

экология в россии

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков. Непогода сохранится до конца суток. Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра", – говорится в сообщении. Городские службы призвали москвичей быть внимательным на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240715/transport-1959814887.html

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общество, москва, экология в россии