https://ria.ru/20240715/moskva-1959845925.html
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра
Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:23
2024-07-15T18:23
2024-07-15T18:24
общество
москва
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297144_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e71ac8546e7c7e5f141fbe40aeafd1fe.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков. Непогода сохранится до конца суток. Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра", – говорится в сообщении. Городские службы призвали москвичей быть внимательным на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20240715/transport-1959814887.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297144_448:80:3072:2048_1920x0_80_0_0_40ecdec4190624511d78b460898a56be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра
В ближайший час в Москве ожидается вторая волна сильных дождей и порывов ветра