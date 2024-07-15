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Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра - РИА Новости, 15.07.2024
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18:23 15.07.2024 (обновлено: 18:24 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/moskva-1959845925.html
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра
Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:23
2024-07-15T18:24
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков. Непогода сохранится до конца суток. Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра", – говорится в сообщении. Городские службы призвали москвичей быть внимательным на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва, экология в россии
Общество, Москва, Экология в России
Жителей Москвы предупредили о второй волне сильных дождей и порывов ветра

В ближайший час в Москве ожидается вторая волна сильных дождей и порывов ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сильный дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Вторая волна интенсивных осадков, сильных порывов ветра и гроз ожидается в Москве в ближайший час, непогода сохранится до конца дня, сообщает в понедельник Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозу синоптиков, в ближайший час ожидается вторая волна интенсивных осадков. Непогода сохранится до конца суток. Ожидаются ливень, гроза, сильные порывы ветра", – говорится в сообщении.
Городские службы призвали москвичей быть внимательным на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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