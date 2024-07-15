https://ria.ru/20240715/moskva-1959803619.html

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T16:07

2024-07-15T16:07

2024-07-15T16:07

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240715/moskva-1959801901.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода, погода, гроза