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Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
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16:07 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/moskva-1959803619.html
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, непогода, погода, гроза
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода, Погода, Гроза

Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина под зонтом во время дождя в Москве
Женщина под зонтом во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Женщина под зонтом во время дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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