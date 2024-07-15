https://ria.ru/20240715/moskva-1959803619.html
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник - РИА Новости, 15.07.2024
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
2024-07-15T16:07
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в понедельник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода, погода, гроза
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода, Погода, Гроза