https://ria.ru/20240715/moskva-1959776239.html
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" временно закроют
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" временно закроют - РИА Новости, 15.07.2024
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" временно закроют
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" закроют для посадки и высадки пассажиров, которые едут в Москву, с 22 июля по 12 августа, ограничения введут из-за... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:52
2024-07-15T14:52
2024-07-15T14:52
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подольск
нахабино
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" закроют для посадки и высадки пассажиров, которые едут в Москву, с 22 июля по 12 августа, ограничения введут из-за строительства платформы и пешеходного моста, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "С 22 июля до утра 12 августа на "Царицыно" D2 будет закрыта платформа №2 для посадки и высадки пассажиров, следующих в Москву. Поезда из Подольска в Нахабино продолжат курсировать, но будут делать это без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения будут сохранены", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что добраться до центра можно будет с предыдущих станций "Покровское" или "Красный строитель". Для этого нужно сесть в поезд на "Царицыно", проследовать одну-две остановки в сторону "Подольска" и пересесть на поезд, следующий в центр. Составы из "Нахабино" проследуют в привычном режиме без пропуска остановок на станции "Царицыно". "С пересадкой на других станциях - Печатники D2, Текстильщики D2, Новохохловская D2, Курская. Для жителей района Царицыно - станция метро "Царицыно" Замоскворецкой линии и наземный городской транспорт продолжают работу в прежнем режиме", - уточнили в тексте. Отмечается, что для того, чтобы добраться до "Царицыно" из области, можно доехать на поездах, у которых "Царицыно" - конечная станция. В утренний пик добавят два поезда по маршруту от "Подольска" до "Царицыно" отправлением в 7.07 и 8.25, они проследуют без промежуточных остановок. Также с последующей станции "Курьяново" можно сесть в поезд в обратную сторону - там работает одна платформа, для пересадки достаточно перейти в поезд в сторону "Подольска". Составы в "Царицыно" со стороны центра поедут в прежнем режиме. "В это время коллеги из РЖД будут строить временную инфраструктуру - платформу и пешеходный мост. После завершения строительства вы сможете пользоваться временной инфраструктурой для посадки и высадки в поезда в сторону центра", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20240715/metro-1959764358.html
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москва, подольск, нахабино, ржд
Москва, Подольск, Нахабино, РЖД
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" временно закроют
Платформу №2 станции МЦД-2 "Царицыно" закроют с 22 июля по 12 августа
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Платформу станции МЦД-2 "Царицыно" закроют для посадки и высадки пассажиров, которые едут в Москву, с 22 июля по 12 августа, ограничения введут из-за строительства платформы и пешеходного моста, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта.
«
"С 22 июля до утра 12 августа на "Царицыно" D2 будет закрыта платформа №2 для посадки и высадки пассажиров, следующих в Москву. Поезда из Подольска в Нахабино продолжат курсировать, но будут делать это без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения будут сохранены", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что добраться до центра можно будет с предыдущих станций "Покровское" или "Красный строитель". Для этого нужно сесть в поезд на "Царицыно", проследовать одну-две остановки в сторону "Подольска" и пересесть на поезд, следующий в центр. Составы из "Нахабино" проследуют в привычном режиме без пропуска остановок на станции "Царицыно".
"С пересадкой на других станциях - Печатники D2, Текстильщики D2, Новохохловская D2, Курская. Для жителей района Царицыно - станция метро "Царицыно" Замоскворецкой линии и наземный городской транспорт продолжают работу в прежнем режиме", - уточнили в тексте.
Отмечается, что для того, чтобы добраться до "Царицыно" из области, можно доехать на поездах, у которых "Царицыно" - конечная станция. В утренний пик добавят два поезда по маршруту от "Подольска" до "Царицыно" отправлением в 7.07 и 8.25, они проследуют без промежуточных остановок.
Также с последующей станции "Курьяново" можно сесть в поезд в обратную сторону - там работает одна платформа, для пересадки достаточно перейти в поезд в сторону "Подольска". Составы в "Царицыно" со стороны центра поедут в прежнем режиме.
"В это время коллеги из РЖД
будут строить временную инфраструктуру - платформу и пешеходный мост. После завершения строительства вы сможете пользоваться временной инфраструктурой для посадки и высадки в поезда в сторону центра", - подчеркнули в ведомстве.