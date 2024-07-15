Рейтинг@Mail.ru
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 15.07.2024 (обновлено: 15:51 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/moskva-1959772215.html
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве - РИА Новости, 15.07.2024
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве
Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:39
2024-07-15T15:51
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
андрей стенин
дмитрий киселев
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959775621_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_787fbac2204d24e90c993fd552a62d84.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.&quot;С одной стороны, у нас очень печальный, с другой — очень светлый день. Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию. К сожалению, мы несем потери. Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса имени Андрея Стенин, а сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ&quot;, — сказал на церемонии открытия гендиректор медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Дмитрий Киселев.Мемориальную табличку установили слева от главного входа в здание на Зубовском бульваре, 4. Справа от входа установлен памятный знак, посвященный погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. По словам Киселева, для коллектива это очень важно, потому что Ростислав будет вдыхать энергию в каждого журналиста, кто каждый день приходит на работу. &quot;И здесь всегда будут свежие цветы — в знак нашего признания, уважения и восхищения человеком, который блестяще выполнил свой гражданский, человеческий и профессиональный долг&quot;, — отметил гендиректор медиагруппы.Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".Киселев также уточнил, что денежный размер стипендии имени Ростислава Журавлева составит 50 тысяч рублей.&quot;Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист&quot;, — сказал гендиректор медиагруппы.При этом он указал, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также журналиста посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20240712/pamyatnik-1959136163.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html
https://ria.ru/20240509/otkrytka-1944942985.html
россия
украина
запорожская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Открытие памятной доски в честь погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева
Памятную доску в честь военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в июле 2023 в зоне спецоперации, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Именно отсюда Журавлев уехал в свою последнюю командировку. Мемориальная табличка установлена с другой стороны от памятного знака, посвященного погибшему в 2014 фотокорреспонденту Андрею Стенину. Также в понедельник медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и РЭУ имени Плеханова учредили стипендию имени Журавлева в размере 50 тысяч рублей.
2024-07-15T14:39
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959775621_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_13c3e9e14d300597d9df2ba1d720cb94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, андрей стенин, дмитрий киселев, москва
Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Андрей Стенин, Дмитрий Киселев, Москва
На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве

На здании "Россия сегодня" открыли мемориал в память о военкоре Журавлеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"С одной стороны, у нас очень печальный, с другой — очень светлый день. Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию. К сожалению, мы несем потери. Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса имени Андрея Стенин, а сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ", — сказал на церемонии открытия гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Родственники возлагают цветы к мемориальной доске

Родственники возлагают цветы у мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Родственники возлагают цветы к мемориальной доске

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву

Сотрудники Международной медиагруппы Россия сегодня возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву

Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

Люди возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

Люди возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании Международной медиагруппы Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву на здании международной медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Родственники возлагают цветы к мемориальной доске

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
2 из 5

Сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" возлагают цветы на торжественной церемонии открытия мемориальной доски военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Люди возлагают цветы к мемориальной доске военкору Ростиславу Журавлеву

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Мемориальную табличку установили слева от главного входа в здание на Зубовском бульваре, 4. Справа от входа установлен памятный знак, посвященный погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину.
По словам Киселева, для коллектива это очень важно, потому что Ростислав будет вдыхать энергию в каждого журналиста, кто каждый день приходит на работу.
«

"И здесь всегда будут свежие цветы — в знак нашего признания, уважения и восхищения человеком, который блестяще выполнил свой гражданский, человеческий и профессиональный долг", — отметил гендиректор медиагруппы.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В Екатеринбурге откроют памятник погибшему военкору РИА Новости Журавлеву
12 июля, 08:11
Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".
Киселев также уточнил, что денежный размер стипендии имени Ростислава Журавлева составит 50 тысяч рублей.
«

"Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист", — сказал гендиректор медиагруппы.

При этом он указал, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.
Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Биография Ростислава Журавлева
22 июля 2023, 15:40
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также журналиста посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Открытку, нарисованная сыном погибшего в прошлом году военкора РИА Новости Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Бойцы на СВО получат открытку от сына погибшего военкора Журавлева
9 мая, 14:27
 
РоссияУкраинаЗапорожская областьРостислав ЖуравлевАндрей СтенинДмитрий КиселевМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала