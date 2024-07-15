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На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве

На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве - РИА Новости, 15.07.2024

На здании "России сегодня" открыли мемориальную доску в память о Журавлеве

Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:39

2024-07-15T14:39

2024-07-15T15:51

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ростислав журавлев

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мемориальную доску, посвященную погибшему в зоне специальной военной операции военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве, сообщил корреспондент РИА Новости."С одной стороны, у нас очень печальный, с другой — очень светлый день. Ростислав Журавлев физически возвращается в стены нашего агентства и дает нам новую энергию. К сожалению, мы несем потери. Первым погибшим военкором был Андрей Стенин, его имя мы увековечили созданием международного патриотического национального конкурса имени Андрея Стенин, а сегодня мы утвердили именные стипендии имени Ростислава Журавлева, которые будут выдаваться лучшим студентам журфака МГУ, Плехановского университета и ВШЭ", — сказал на церемонии открытия гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Мемориальную табличку установили слева от главного входа в здание на Зубовском бульваре, 4. Справа от входа установлен памятный знак, посвященный погибшему в 2014 году фотокорреспонденту РИА Новости Андрею Стенину. По словам Киселева, для коллектива это очень важно, потому что Ростислав будет вдыхать энергию в каждого журналиста, кто каждый день приходит на работу. "И здесь всегда будут свежие цветы — в знак нашего признания, уважения и восхищения человеком, который блестяще выполнил свой гражданский, человеческий и профессиональный долг", — отметил гендиректор медиагруппы.Мемориальная табличка выполнена из мраморизированного известняка скульпторами Иваном Шеловым-Коведяевым и Еленой Елагиной. Концепция и дизайн разработаны сотрудниками медиагруппы "Россия сегодня" Игнатом Петровым и Антоном Степановым. Авторскому коллективу удалось добиться портретного сходства скульптурного изображения с журналистом и стилистически вписать мемориальную доску в исторический облик здания на Зубовском, 4. На памятной доске изображен профиль Журавлева и выведена надпись: "В июле 2023 года из этого здания в свою последнюю командировку уехал военный корреспондент РИА Новости, кавалер ордена Мужества Ростислав Игоревич Журавлев".Киселев также уточнил, что денежный размер стипендии имени Ростислава Журавлева составит 50 тысяч рублей."Но главное, конечно, здесь не деньги, а энергия, которая заложена в этой стипендии, а именно (энергия и имя) Ростислава Журавлева. Это посыл, это поддержка всем студентам, которые получат эту стипендию. Не только материальная, но и моральная, какая угодно: человеческая, мужественная, идеологическая. Это большая честь — получить эту стипендию и быть даже номинантом на право ее получения. Ростислав Журавлев отдал жизнь за правду — и это большее, что может сделать журналист", — сказал гендиректор медиагруппы.При этом он указал, что отдать жизнь корреспонденту за правду — это не цель профессии и профессиональной деятельности. Он добавил, что ни один репортаж не стоит жизни, но иногда обстоятельства и риски складываются так, что журналист погибает.Журавлев — военный журналист, политический обозреватель РИА Новости (агентство и сайт Ria.ru входят в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник Русской весны на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого — в Запорожскую область. Несмотря на свой молодой возраст, Журавлев входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023-го в Запорожской области Журавлев готовил репортаж о применении ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов. Он погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в зоне спецоперации. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева орденом Мужества посмертно. Также журналиста посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.

https://ria.ru/20240712/pamyatnik-1959136163.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

https://ria.ru/20240509/otkrytka-1944942985.html

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Открытие памятной доски в честь погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева Памятную доску в честь военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего в июле 2023 в зоне спецоперации, открыли на здании медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Именно отсюда Журавлев уехал в свою последнюю командировку. Мемориальная табличка установлена с другой стороны от памятного знака, посвященного погибшему в 2014 фотокорреспонденту Андрею Стенину. Также в понедельник медиагруппа "Россия сегодня" совместно с МГУ, ВШЭ и РЭУ имени Плеханова учредили стипендию имени Журавлева в размере 50 тысяч рублей. 2024-07-15T14:39 true PT0M51S

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