https://ria.ru/20240715/moskva-1959713800.html

Московские заводы производят ежегодно более 278 тысяч тонн колбас

Московские заводы производят ежегодно более 278 тысяч тонн колбас - РИА Новости, 15.07.2024

Московские заводы производят ежегодно более 278 тысяч тонн колбас

Столичные заводы производят ежегодно более 278 тысяч тонн копченых и вареных колбас, такой объем производства стал возможным благодаря мерам поддержки, которые... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:13

2024-07-15T11:13

2024-07-15T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Столичные заводы производят ежегодно более 278 тысяч тонн копченых и вареных колбас, такой объем производства стал возможным благодаря мерам поддержки, которые предоставляет город московским фабрикам, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Город продолжает активно стимулировать динамичное развитие промышленности, предоставляя финансовую и нефинансовую поддержку производственным предприятиям. Сегодня фабрикам доступно больше 20 всесторонних инструментов, используя которые они улучшают качество изделий, расширяют ассортимент и наращивают объемы выпуска, удовлетворяя потребности рынка в продукции", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что каждый день в столице изготавливают около 407 тонн копченых колбас — 147 тысяч тонн в год, а также около 364 тонн вареных — это более 131 тысячи тонн ежегодно.По итогам 2023 года Черкизовский мясоперерабатывающий завод произвел около 116 тысяч тонн мясной продукции. Предприятие выпустило 17 тысяч тонн сосисок, 13 тысяч тонн ветчины, а также 11 тысяч тонн рубленных полуфабрикатов. И еще восемь тысяч тонн варено-копченых и около 10 тысяч тонн сырокопченых колбас.По словам директора по коммуникациям группы компаний "Черкизово" Анастасии Михайловой, основной объем продукции идет на продажу в московскую розницу, а также в магазины более чем 40 других регионов России. Производственные мощности ЧМПЗ регулярно модернизируются и расширяются, чтобы уверенно закрывать потребности рынка. Только за 2023 год на заводе было установлено 48 единиц оборудования, в том числе линия по нарезке колбас и линия упаковки полуфабрикатов.Другой столичный мясоперерабатывающий комплекс – производственная компания "Элитгрупп инвест" - нарастил выпуск мяса в бобинах с 10 до 40 тонн ежемесячно. Фабрика производит этот вид продукции из курицы и мраморной говядины. После замораживает и оборачивает в пищевую пленку, чтобы доставлять в рестораны и кафе.В 2023 году столица предоставила компании землю без торгов по ставке один рубль в год. Фабрика с помощью городских мер поддержки ежегодно производит более 30 тысяч тонн мясной продукции. Затем она поставляется в Москву и другие регионы.Столица является городом с развитым производством, где работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, в которых трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40–50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Московским производителям доступно более 20 городских системных мер поддержки. Это касается и целевых займов, и субсидий, а также антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240713/vystavka-1959402180.html

https://ria.ru/20240712/modernizatsiya-1959205705.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов