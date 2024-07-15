https://ria.ru/20240715/moskva-1959698511.html

Жара в Москве сохранится до среды

Жара в Москве сохранится до среды - РИА Новости, 15.07.2024

Жара в Москве сохранится до среды

Жара до плюс 32 градусов сохранится в Москве до среды, жителям и гостям города следует позаботиться о домашних питомцах, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:50

2024-07-15T09:50

2024-07-15T09:50

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жара до плюс 32 градусов сохранится в Москве до среды, жителям и гостям города следует позаботиться о домашних питомцах, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. "Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов. Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни - 16 и 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении комплекса. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме специалисты также поливают проезжую часть, добавили в ведомстве. "Рано утром или вечером после 17:00 поливаем цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней", - заключили в комплексе.

https://ria.ru/20240630/pogoda-1956485762.html

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, москва