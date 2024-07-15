https://ria.ru/20240715/moskva-1959698511.html
Жара в Москве сохранится до среды
Жара в Москве сохранится до среды - РИА Новости, 15.07.2024
Жара в Москве сохранится до среды
Жара до плюс 32 градусов сохранится в Москве до среды, жителям и гостям города следует позаботиться о домашних питомцах, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:50
2024-07-15T09:50
2024-07-15T09:50
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Жара до плюс 32 градусов сохранится в Москве до среды, жителям и гостям города следует позаботиться о домашних питомцах, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале. "Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов. Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни - 16 и 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении комплекса. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме специалисты также поливают проезжую часть, добавили в ведомстве. "Рано утром или вечером после 17:00 поливаем цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней", - заключили в комплексе.
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РИА Новости
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Жара в Москве сохранится до среды
В Москве до среды сохранится жара до плюс 32 градусов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Жара до плюс 32 градусов сохранится в Москве до среды, жителям и гостям города следует позаботиться о домашних питомцах, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram-канале
.
"Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 28-30 градусов. Жаркая погода сохранится и в ближайшие дни - 16 и 17 июля, столбики термометров могут достигать отметки плюс 32 градусов… Берегите себя и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении комплекса.
Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и, учитывая погодные условия, проводят регламентные работы. В цикличном режиме специалисты также поливают проезжую часть, добавили в ведомстве.
"Рано утром или вечером после 17:00 поливаем цветники так, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней", - заключили в комплексе.