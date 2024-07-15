https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html

На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС

На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024

На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС

Эксперты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:01

2024-07-15T20:01

2024-07-15T20:01

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

россия

андрей мельниченко

брикс

агентство стратегических инициатив (аси)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Они обсудили подходы к формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и целевой модели единой климатической политики стран БРИКС. Организаторами дискуссии выступило Агентство стратегических инициатив в партнерстве с комитетом РСПП по климатической политике и углеродному регулированию и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко. "В этом году Россия председательствует в БРИКС. Это открывает новые возможности по масштабированию сотрудничества между странами объединения в области климата. На страны БРИКС приходится около 33% мирового потенциала климатических проектов в природных экосистемах. Подходы стран к развитию международного климатического регулирования во многом схожи – страны объединения заинтересованы в том, чтобы борьба с изменениями климата не противоречила приоритетам их социально-экономического развития. Мы видим большие перспективы создания общего рыночного механизма торговли результатами добровольных климатических проектов, реализуемых во всех странах объединения", – заявил директор дивизиона "Экология" АСИ Максим Евдокимов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что единый добровольный углеродный рынок БРИКС позволит обеспечить признание российских углеродных единиц, привлечь финансирование в российские климатические проекты, а также осуществить последующую интеграцию с будущим рынком Парижскому соглашению. В ходе дискуссии экспертами было отмечено, что для реализации требуется не только сформировать целевую модель единого углеродного рынка стран БРИКС+, но и создать его общую интегрированную инфраструктуру, а также обеспечить взаимное признание климатических проектов, реализуемых в странах БРИКС+. "Для России единый рынок стран БРИКС – это вопрос обеспечения доверия к российским климатическим проектам и источник спроса на российские углеродные единицы. У нас, по экспертным оценкам, потенциал эффективных климатических проектов составляет до 400 миллионов тонн эквивалента углекислого газа выпущенных углеродных единиц в год. Для ряда других стран БРИКС общий добровольный рынок – это возможность выполнить свои национальные климатические обязательства частично за счет покупки недорогих углеродных единиц, без избыточного обременения собственных экономик", – приводит пресс-служба слова руководителя аппарата комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Татьяны Ларионовой. По ее словам, важно совместно с партнерами по БРИКС сформировать дорожную карту по созданию общего добровольного углеродного рынка на ближайшую перспективу. Целевой точкой такой дорожной карты должно быть создание единого реестра углеродных единиц БРИКС+. Реестр – это экосистема, которая включает в себя общие стандарты и методики климатических проектов, пул аккредитованных валидаторов и верификаторов, а также непосредственно инфраструктуру выпуска и обращения углеродных единиц. Отмечается, что спикеры сессии согласились с тем, что национальные углеродные рынки стран БРИКС+ сейчас находятся на разных этапах развития, поэтому создание единого рынка потребует большой координации и масштабного сотрудничества, а также глубокой экспертно-аналитической поддержки. Кроме того, в рамках проектировочной сессии участники сформулировали предложения для интеграции в Федеральный проект "Низкоуглеродное развитие".

https://ria.ru/20240715/briks-1959806987.html

https://ria.ru/20240704/klimat-1957324985.html

https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html

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Алёна Пава

технологии, россия, андрей мельниченко, брикс, агентство стратегических инициатив (аси), российский союз промышленников и предпринимателей