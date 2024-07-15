Рейтинг@Mail.ru
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
20:01 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС - РИА Новости, 15.07.2024
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС
Эксперты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T20:01
2024-07-15T20:01
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
россия
андрей мельниченко
брикс
агентство стратегических инициатив (аси)
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959872184_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4659d398b84013c064657881449b5811.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Они обсудили подходы к формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и целевой модели единой климатической политики стран БРИКС. Организаторами дискуссии выступило Агентство стратегических инициатив в партнерстве с комитетом РСПП по климатической политике и углеродному регулированию и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко. "В этом году Россия председательствует в БРИКС. Это открывает новые возможности по масштабированию сотрудничества между странами объединения в области климата. На страны БРИКС приходится около 33% мирового потенциала климатических проектов в природных экосистемах. Подходы стран к развитию международного климатического регулирования во многом схожи – страны объединения заинтересованы в том, чтобы борьба с изменениями климата не противоречила приоритетам их социально-экономического развития. Мы видим большие перспективы создания общего рыночного механизма торговли результатами добровольных климатических проектов, реализуемых во всех странах объединения", – заявил директор дивизиона "Экология" АСИ Максим Евдокимов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что единый добровольный углеродный рынок БРИКС позволит обеспечить признание российских углеродных единиц, привлечь финансирование в российские климатические проекты, а также осуществить последующую интеграцию с будущим рынком Парижскому соглашению. В ходе дискуссии экспертами было отмечено, что для реализации требуется не только сформировать целевую модель единого углеродного рынка стран БРИКС+, но и создать его общую интегрированную инфраструктуру, а также обеспечить взаимное признание климатических проектов, реализуемых в странах БРИКС+. "Для России единый рынок стран БРИКС – это вопрос обеспечения доверия к российским климатическим проектам и источник спроса на российские углеродные единицы. У нас, по экспертным оценкам, потенциал эффективных климатических проектов составляет до 400 миллионов тонн эквивалента углекислого газа выпущенных углеродных единиц в год. Для ряда других стран БРИКС общий добровольный рынок – это возможность выполнить свои национальные климатические обязательства частично за счет покупки недорогих углеродных единиц, без избыточного обременения собственных экономик", – приводит пресс-служба слова руководителя аппарата комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Татьяны Ларионовой. По ее словам, важно совместно с партнерами по БРИКС сформировать дорожную карту по созданию общего добровольного углеродного рынка на ближайшую перспективу. Целевой точкой такой дорожной карты должно быть создание единого реестра углеродных единиц БРИКС+. Реестр – это экосистема, которая включает в себя общие стандарты и методики климатических проектов, пул аккредитованных валидаторов и верификаторов, а также непосредственно инфраструктуру выпуска и обращения углеродных единиц. Отмечается, что спикеры сессии согласились с тем, что национальные углеродные рынки стран БРИКС+ сейчас находятся на разных этапах развития, поэтому создание единого рынка потребует большой координации и масштабного сотрудничества, а также глубокой экспертно-аналитической поддержки. Кроме того, в рамках проектировочной сессии участники сформулировали предложения для интеграции в Федеральный проект "Низкоуглеродное развитие".
https://ria.ru/20240715/briks-1959806987.html
https://ria.ru/20240704/klimat-1957324985.html
https://ria.ru/20240606/briks-1951047159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959872184_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7a349286b93c9e1cfd4411d03a619878.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, андрей мельниченко, брикс, агентство стратегических инициатив (аси), российский союз промышленников и предпринимателей
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Россия, Андрей Мельниченко, БРИКС, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российский союз промышленников и предпринимателей

На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС

© Фото : пресс-слжба АСИНа "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС
На Архипелаге предложили модель единой климатической политики стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : пресс-слжба АСИ
На "Архипелаге" предложили модель единой климатической политики стран БРИКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Эксперты проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024" предложили целевую модель единой климатической политики стран БРИКС, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Они обсудили подходы к формированию единого углеродного рынка стран БРИКС и целевой модели единой климатической политики стран БРИКС. Организаторами дискуссии выступило Агентство стратегических инициатив в партнерстве с комитетом РСПП по климатической политике и углеродному регулированию и Благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Зеленые" предложили создать экофракцию в будущем парламенте БРИКС
Вчера, 16:16
"В этом году Россия председательствует в БРИКС. Это открывает новые возможности по масштабированию сотрудничества между странами объединения в области климата. На страны БРИКС приходится около 33% мирового потенциала климатических проектов в природных экосистемах. Подходы стран к развитию международного климатического регулирования во многом схожи – страны объединения заинтересованы в том, чтобы борьба с изменениями климата не противоречила приоритетам их социально-экономического развития. Мы видим большие перспективы создания общего рыночного механизма торговли результатами добровольных климатических проектов, реализуемых во всех странах объединения", – заявил директор дивизиона "Экология" АСИ Максим Евдокимов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что единый добровольный углеродный рынок БРИКС позволит обеспечить признание российских углеродных единиц, привлечь финансирование в российские климатические проекты, а также осуществить последующую интеграцию с будущим рынком Парижскому соглашению.
В ходе дискуссии экспертами было отмечено, что для реализации требуется не только сформировать целевую модель единого углеродного рынка стран БРИКС+, но и создать его общую интегрированную инфраструктуру, а также обеспечить взаимное признание климатических проектов, реализуемых в странах БРИКС+.
Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Главы ШОС создали спецгруппу по вопросам изменения климата
4 июля, 12:00
"Для России единый рынок стран БРИКС – это вопрос обеспечения доверия к российским климатическим проектам и источник спроса на российские углеродные единицы. У нас, по экспертным оценкам, потенциал эффективных климатических проектов составляет до 400 миллионов тонн эквивалента углекислого газа выпущенных углеродных единиц в год. Для ряда других стран БРИКС общий добровольный рынок – это возможность выполнить свои национальные климатические обязательства частично за счет покупки недорогих углеродных единиц, без избыточного обременения собственных экономик", – приводит пресс-служба слова руководителя аппарата комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Татьяны Ларионовой.
По ее словам, важно совместно с партнерами по БРИКС сформировать дорожную карту по созданию общего добровольного углеродного рынка на ближайшую перспективу. Целевой точкой такой дорожной карты должно быть создание единого реестра углеродных единиц БРИКС+. Реестр – это экосистема, которая включает в себя общие стандарты и методики климатических проектов, пул аккредитованных валидаторов и верификаторов, а также непосредственно инфраструктуру выпуска и обращения углеродных единиц.
Отмечается, что спикеры сессии согласились с тем, что национальные углеродные рынки стран БРИКС+ сейчас находятся на разных этапах развития, поэтому создание единого рынка потребует большой координации и масштабного сотрудничества, а также глубокой экспертно-аналитической поддержки.
Кроме того, в рамках проектировочной сессии участники сформулировали предложения для интеграции в Федеральный проект "Низкоуглеродное развитие".
Руслан Эдельгериев - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Россия предложила объединить углеродные рынки стран БРИКС
6 июня, 15:57
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииРоссияАндрей МельниченкоБРИКСАгентство стратегических инициатив (АСИ)Российский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала