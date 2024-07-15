https://ria.ru/20240715/miting-1959792497.html

Спецслужбы Молдавии подстрекают людей выйти на митинг, заявили в ПМР

Спецслужбы Молдавии подстрекают людей выйти на митинг, заявили в ПМР - РИА Новости, 15.07.2024

Спецслужбы Молдавии подстрекают людей выйти на митинг, заявили в ПМР

Спецслужбы Молдавии призывают граждан Приднестровья принять участие в несанкционированном митинге, сообщает пресс-служба Министерства государственной... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:32

2024-07-15T15:32

2024-07-15T16:02

в мире

молдавия

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Спецслужбы Молдавии призывают граждан Приднестровья принять участие в несанкционированном митинге, сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). "В настоящее время в социальных сетях анонимные пользователи призывают граждан Приднестровской Молдавской Республики принять участие 20 июля <...> в митинге, заявка на проведение которого в органы государственной власти не поступала. Инициатором данных призывов является Служба информации и безопасности Республики Молдова", — говорится в сообщении.В МГБ ПМР обратили внимание на то, что в Приднестровье действует желтый уровень террористической опасности. В ведомстве также напомнили об административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем снизили его до желтого. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957554594.html

https://ria.ru/20240226/pridnestrove-1929659378.html

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тирасполь

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика