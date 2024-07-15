Спецслужбы Молдавии подстрекают людей выйти на митинг, заявили в ПМР
В Приднестровье заявили, что спецслужбы Молдавии подстрекают людей к митингу
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Спецслужбы Молдавии призывают граждан Приднестровья принять участие в несанкционированном митинге, сообщает пресс-служба Министерства государственной безопасности (МГБ) непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
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"В настоящее время в социальных сетях анонимные пользователи призывают граждан Приднестровской Молдавской Республики принять участие 20 июля <...> в митинге, заявка на проведение которого в органы государственной власти не поступала. Инициатором данных призывов является Служба информации и безопасности Республики Молдова", — говорится в сообщении.
В МГБ ПМР обратили внимание на то, что в Приднестровье действует желтый уровень террористической опасности. В ведомстве также напомнили об административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем снизили его до желтого.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.