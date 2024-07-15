https://ria.ru/20240715/mishustin-1959776847.html
Мишустин рассказал об усилении подготовки инженерных кадров
Мишустин рассказал об усилении подготовки инженерных кадров - РИА Новости, 15.07.2024
Мишустин рассказал об усилении подготовки инженерных кадров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" будет усилена подготовка инженерных кадров, для... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:56
2024-07-15T14:56
2024-07-15T14:56
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" будет усилена подготовка инженерных кадров, для достижения лидерства страны в сфере технологий. "Для достижения технологического лидерства нашей страны мы усилим и подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить создание прорывных решений, а также тех, кто будет участвовать в эксплуатации новых разработок. Для этого в ведущих университетах страны и дальше будут появляться передовые инженерные школы", - сказал Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Молодежь и дети". Глава кабмина также отметил, что в рамках реализации нацпроекта "во всех округах РФ предстоит сформировать сеть из 12 передовых флагманских школ", где будут использоваться современные практики обучения, а учащиеся смогут в комфортных условиях попробовать свои силы в науке, спорте и творчестве. Кроме того, планируется строительство общеобразовательных учреждений, обновление материально-технической базы педагогических вузов, развитие программы профессиональной ориентации. "Нынешние молодые люди – это будущее нашей страны. И, конечно, просто необходимо сделать все возможное, чтобы они могли проявить себя и свои таланты", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959774406.html
https://ria.ru/20240710/golikova-1958711486.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об усилении подготовки инженерных кадров
В рамках нацпроекта "Молодежь и дети" будет усилена подготовка инженерных кадров
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках реализации национального проекта "Молодежь и дети" будет усилена подготовка инженерных кадров, для достижения лидерства страны в сфере технологий.
«
"Для достижения технологического лидерства нашей страны мы усилим и подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить создание прорывных решений, а также тех, кто будет участвовать в эксплуатации новых разработок. Для этого в ведущих университетах страны и дальше будут появляться передовые инженерные школы", - сказал Мишустин на стратегической сессии по национальному проекту "Молодежь и дети".
Глава кабмина также отметил, что в рамках реализации нацпроекта "во всех округах РФ предстоит сформировать сеть из 12 передовых флагманских школ", где будут использоваться современные практики обучения, а учащиеся смогут в комфортных условиях попробовать свои силы в науке, спорте и творчестве.
Кроме того, планируется строительство общеобразовательных учреждений, обновление материально-технической базы педагогических вузов, развитие программы профессиональной ориентации.
«
"Нынешние молодые люди – это будущее нашей страны. И, конечно, просто необходимо сделать все возможное, чтобы они могли проявить себя и свои таланты", - резюмировал Мишустин.