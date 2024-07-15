https://ria.ru/20240715/mishustin-1959772444.html

Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья"

Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 15.07.2024

Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья"

Национальный проект "Семья" предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых, сообщил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:39

2024-07-15T14:39

2024-07-15T14:44

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальный проект "Семья" предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых, сообщил премьер России Михаил Мишустин. "Важно помнить, что семьи - это не только мама, папа и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства. Гражданам в возрасте не всегда просто позаботиться о себе, поэтому для них, как поручил глава государства, предусмотрим развитие системы долговременного ухода", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья". По словам премьера, эта система должна быть доступна до полумиллиона человек к концу десятилетия. "Они смогут получить комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, сопровождение в самых разных жизненных ситуациях. Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые, просветительские мероприятия, в волонтерскую деятельность", - отметил Мишустин.

https://ria.ru/20240704/golikova-1957346455.html

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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф