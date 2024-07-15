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Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 15.07.2024
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14:39 15.07.2024 (обновлено: 14:44 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959772444.html
Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья"
Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 15.07.2024
Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья"
Национальный проект "Семья" предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых, сообщил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:39
2024-07-15T14:44
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальный проект "Семья" предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых, сообщил премьер России Михаил Мишустин. "Важно помнить, что семьи - это не только мама, папа и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства. Гражданам в возрасте не всегда просто позаботиться о себе, поэтому для них, как поручил глава государства, предусмотрим развитие системы долговременного ухода", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья". По словам премьера, эта система должна быть доступна до полумиллиона человек к концу десятилетия. "Они смогут получить комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, сопровождение в самых разных жизненных ситуациях. Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые, просветительские мероприятия, в волонтерскую деятельность", - отметил Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин рассказал о системе ухода для пожилых в рамках нацпроекта "Семья"

Мишустин: нацпроект "Семья" предусматривает развитие системы ухода для пожилых

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по национальным проектам "Семья", "Молодежь" и "Дети" в Координационном центре правительства РФ. 15 июля 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по национальным проектам Семья, Молодежь и Дети в Координационном центре правительства РФ. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию по национальным проектам "Семья", "Молодежь" и "Дети" в Координационном центре правительства РФ. 15 июля 2024
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Национальный проект "Семья" предусматривает развитие системы долговременного ухода для пожилых, сообщил премьер России Михаил Мишустин.
"Важно помнить, что семьи - это не только мама, папа и малыши. Это наши бабушки и дедушки. Им, конечно, тоже требуется внимание государства. Гражданам в возрасте не всегда просто позаботиться о себе, поэтому для них, как поручил глава государства, предусмотрим развитие системы долговременного ухода", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья".
По словам премьера, эта система должна быть доступна до полумиллиона человек к концу десятилетия.
"Они смогут получить комплексное социально-медицинское обслуживание на дому, сопровождение в самых разных жизненных ситуациях. Надо вовлекать наше старшее поколение в культурные, досуговые, просветительские мероприятия, в волонтерскую деятельность", - отметил Мишустин.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Голикова рассказала о мерах поддержки семей в нацпроекте "Семья"
4 июля, 13:00
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинПравительство РФ
 
 
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