https://ria.ru/20240715/mid-1959890683.html

МИД Украины назначил нового официального представителя

МИД Украины назначил нового официального представителя - РИА Новости, 15.07.2024

МИД Украины назначил нового официального представителя

МИД Украины назначил нового официального представителя, им стал Георгий тихий, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:04

2024-07-15T22:04

2024-07-15T22:04

украина

торонто

дмитрий кулеба

олег николенко

в мире

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. МИД Украины назначил нового официального представителя, им стал Георгий тихий, сообщили в ведомстве. "Министерство иностранных дел Украины назначило нового представителя... Им стал Георгий Тихий", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В ведомстве отметили, что Тихий ранее работал корреспондентом, продюсером, был пресс-секретарем вице – премьера Украины по "европейской и евроатлантической интеграции", а затем-советником по коммуникациям министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ранее должность пресс-секретаря МИД Украины занимал Олег Николенко. Восьмого марта он сообщил, что покидает эту должность. Позже заявил, что стал генконсулом в Торонто.

https://ria.ru/20240711/ukraina-1959095095.html

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украина, торонто, дмитрий кулеба, олег николенко, в мире