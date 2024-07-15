https://ria.ru/20240715/metro-1959764358.html

В Москве начали строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии

В Москве начали строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии - РИА Новости, 15.07.2024

В Москве начали строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции "Достоевская" Кольцевой линии. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:15

2024-07-15T14:15

2024-07-15T15:30

общество

москва

сергей собянин

московский метрополитен

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции "Достоевская" Кольцевой линии."С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около 4-5 лет. Но надеюсь, что исторический проект завершится успехом", — сказал он журналистам.По словам градоначальника, этот проект крайне важен для всех жителей столицы, особенно тех, кто пользуется этими линиями метрополитена. Он подчеркнул, что реализация этой идеи имеет достаточно большой исторический срок — начиная с 1950 года, власти столицы хотели соединить в этой зоне весьма загруженные Люблинско-Дмитровскую и Кольцевую линии. Собянин добавил, что это соединение востребовано у пассажиров, однако строительство весьма сложное.Он также заявил, для реализации проекта надо проложить запасные тоннели, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построить станцию на Кольцевой линии и соединить их с Люблинско-Дмитровской линией метро. Кроме того, необходимо построить выходы по пешеходным переходам на проспект Мира, и сделать это нужно под землей практически в ручном режиме, резюмировал мэр.Тринадцатая станция "кольца"Кольцевая линия Московского метрополитена была открыта в 1954 году и является одной из самых востребованных линий Московского метро, которой ежедневно пользуется порядка 1,2 миллиона пассажиров, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. В составе данной линии протяженностью порядка 20 километров функционируют 12 станций. Линию обслуживают 42 современных состава "Москва-2020", которые делают полный круг примерно за полчаса. Интервал движения в час пик составляет 90 секунд (минимально возможный - 80 секунд). Все станции Кольцевой являются пересадочными - на девять радиальных линий метро и четыре станции МЦД."Будущая 13-я станция "Достоевская", расположенная между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" на пересечении улиц Самотечная и Дурова, была запроектирована еще в 1950-е годы, но воплотить проект в жизнь многие годы не удавалось. В 1990-е годы даже заложили место под строительную площадку, однако и эта попытка не увенчалась успехом. В 2010 году была открыта станция метро "Достоевская" Люблинско-Дмитровской линии, но и тогда пересадочный узел с Кольцевой линией не был создан из-за сложности размещения новой станции в составе работающей линии", - отметили в мэрии.Так, в 2022 году станция была включена в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В течение прошлого года были проведены необходимые проектные и подготовительные работы, а в 2024 году строители приступили к основному этапу сооружения станции."Достоевская" будет иметь два вестибюля: подземный №1 - под улицей Дурова, на пересечении с Делегатской улицей и наземный №2 - рядом с реконструируемым комплексом "Олимпийский", на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Уникальной особенностью "Достоевской" станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами, который соединит станцию с вестибюлем №2 - первый такой переход на Московском метрополитене.Горный метод строительства"Сложность строительных работ на "Достоевской" обусловлена тем, что станция сооружается горным способом на глубине 35 метров. В настоящее время завершено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок", - уточнили в пресс-службе.Специалисты приступили к строительству обходных тоннелей, камер переключения движения, притоннельных сооружений и устройству инженерных систем для организации движения поездов Кольцевой линии в период возведения новой станции. Затем будет произведено переключение движения и начнутся работы по возведению станционного комплекса с блоком технических помещений, подземного вестибюля №1 и пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию. Заключительным этапом станет сооружение наземного вестибюля №2, эскалаторного тоннеля и пешеходного перехода с траволаторами."В зоне обслуживания будущей станции находятся районы Тверской, Мещанский и Марьина Роща с суммарным населением порядка 200 тысяч человек, в т. ч. в пешей доступности от "Достоевской" проживают 40 тысяч человек. Ожидается, что на пуск новой станцией будут пользоваться 20 тысяч пассажиров (пассажиропоток на вход). С открытием станции "Достоевская" Кольцевой линии значительно сократится путь от метро до комплекса "Олимпийский" - с 10 до 1 минуты. И самое главное - благодаря созданию пересадочного узла новые более быстрые и удобные варианты поездок по городу получат сотни тысяч пассажиров Люблинско-Дмитровской линии метро", — заверили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.Кроме того, до 20% разгрузятся станции "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий. Также станет свободнее единственная на сегодняшний день пересадка между Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиями ("Курская" - "Чкаловская") - нагрузка на нее сократится до 25%."Начиная с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию 238,2 километра линий, 114 станций, 4 дополнительных вестибюлей, 12 электродепо Московского метрополитена и МЦК. Совместно с ОАО "РЖД" введены в эксплуатацию линии наземного метро МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4: 303 километра путей и 136 станций", — заключили в мэрии.

https://ria.ru/20240709/metro-1958451705.html

https://radiosputnik.ru/20240705/metro-1957692591.html

https://radiosputnik.ru/20240704/metro-1957414233.html

https://ria.ru/20240704/metro-1957388705.html

https://ria.ru/20240518/moskva-1946865983.html

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общество, москва, сергей собянин, московский метрополитен