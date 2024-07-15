https://ria.ru/20240715/medved-1959747572.html

В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину

В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину - РИА Новости, 15.07.2024

В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину

Силовики опровергли информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:08

2024-07-15T13:08

2024-07-15T13:08

происшествия

красноярск

красноярский край

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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Силовики опровергли информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии. "Ни в Красноярске, ни в Хакасии нападения медведя на человека в последнее время не зафиксировано", - сообщили РИА Новости в СУСК по Красноярскому краю и Хакасии. В соцсетях распространилась информация и шокирующее видео о нападении медведя на человека. Якобы в Красноярском крае или Хакасии голодный медведь напал на вышедшего из машины человека и съел его.

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

красноярск

красноярский край

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2024

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происшествия, красноярск, красноярский край