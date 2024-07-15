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В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину - РИА Новости, 15.07.2024
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13:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/medved-1959747572.html
В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину
В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину - РИА Новости, 15.07.2024
В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину
Силовики опровергли информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:08
2024-07-15T13:08
происшествия
красноярск
красноярский край
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БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Силовики опровергли информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии. "Ни в Красноярске, ни в Хакасии нападения медведя на человека в последнее время не зафиксировано", - сообщили РИА Новости в СУСК по Красноярскому краю и Хакасии. В соцсетях распространилась информация и шокирующее видео о нападении медведя на человека. Якобы в Красноярском крае или Хакасии голодный медведь напал на вышедшего из машины человека и съел его.
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
красноярск
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происшествия, красноярск, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Красноярский край
В Красноярске опровергли информацию о нападении медведя на мужчину

СК опроверг информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 15 июл – РИА Новости. Силовики опровергли информацию о нападении медведя на мужчину в Красноярске и Хакасии.
«
"Ни в Красноярске, ни в Хакасии нападения медведя на человека в последнее время не зафиксировано", - сообщили РИА Новости в СУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
В соцсетях распространилась информация и шокирующее видео о нападении медведя на человека. Якобы в Красноярском крае или Хакасии голодный медведь напал на вышедшего из машины человека и съел его.
Республика Бурятия - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя
6 июля, 15:38
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский край
 
 
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